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В Рязанской области восстановят электроснабжение после непогоды
В Рязанской области восстановят электроснабжение после непогоды - 25.11.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области восстановят электроснабжение после непогоды
Сто бригад специалистов привлечены к восстановлению электроснабжения, нарушенного непогодой, в Рязанской области, сообщила пресс-служба компании "Россети... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:36+0300
2026-11-25T18:36+0300
2026-11-25T18:36+0300
общество
рязанская область
нижегородская область
"россети центр"
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РЯЗАНЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Сто бригад специалистов привлечены к восстановлению электроснабжения, нарушенного непогодой, в Рязанской области, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр".
Во вторник ГУМЧС сообщало об отключении электроснабжения в населенных пунктах 14 муниципальных округов региона. По данным на утро среды, без света оставались 106 населенных пунктов. Как отмечала пресс-служба компании "Россети Центр", электроснабжение нарушено из-за сильного мокрого снега, метели и ветра до 17 метров в секунду.
"Всего (в Рязанской области – ред.) к ликвидации последствий циклона в круглосуточном режиме привлечены 100 бригад: 307 энергетиков и 133 единицы специальной техники", - говорится в сообщении в канале "Россети Центр" на платформе "Макс".
Отмечается, что в Рязанскую область направлены дополнительные бригады из других регионов, в том числе из Ивановской, Орловской, Костромской, Смоленской, Кировской и Нижегородской областей.
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общество , рязанская область, нижегородская область, "россети центр"
Общество , Рязанская область, Нижегородская область, "Россети Центр"
РЯЗАНЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Сто бригад специалистов привлечены к восстановлению электроснабжения, нарушенного непогодой, в Рязанской области, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр".
Во вторник ГУМЧС сообщало об отключении электроснабжения в населенных пунктах 14 муниципальных округов региона. По данным на утро среды, без света оставались 106 населенных пунктов. Как отмечала пресс-служба компании "Россети Центр", электроснабжение нарушено из-за сильного мокрого снега, метели и ветра до 17 метров в секунду.
"Всего (в Рязанской области – ред.) к ликвидации последствий циклона в круглосуточном режиме привлечены 100 бригад: 307 энергетиков и 133 единицы специальной техники", - говорится в сообщении в канале "Россети Центр" на платформе "Макс".
Отмечается, что в Рязанскую область направлены дополнительные бригады из других регионов, в том числе из Ивановской, Орловской, Костромской, Смоленской, Кировской и Нижегородской областей.