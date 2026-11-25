https://1prime.ru/20261125/elektrosnabzhenie-875554805.html

В Рязанской области восстановят электроснабжение после непогоды

В Рязанской области восстановят электроснабжение после непогоды - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Рязанской области восстановят электроснабжение после непогоды

Сто бригад специалистов привлечены к восстановлению электроснабжения, нарушенного непогодой, в Рязанской области, сообщила пресс-служба компании "Россети... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:36+0300

2026-11-25T18:36+0300

2026-11-25T18:36+0300

общество

рязанская область

нижегородская область

"россети центр"

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РЯЗАНЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Сто бригад специалистов привлечены к восстановлению электроснабжения, нарушенного непогодой, в Рязанской области, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр". Во вторник ГУМЧС сообщало об отключении электроснабжения в населенных пунктах 14 муниципальных округов региона. По данным на утро среды, без света оставались 106 населенных пунктов. Как отмечала пресс-служба компании "Россети Центр", электроснабжение нарушено из-за сильного мокрого снега, метели и ветра до 17 метров в секунду. "Всего (в Рязанской области – ред.) к ликвидации последствий циклона в круглосуточном режиме привлечены 100 бригад: 307 энергетиков и 133 единицы специальной техники", - говорится в сообщении в канале "Россети Центр" на платформе "Макс". Отмечается, что в Рязанскую область направлены дополнительные бригады из других регионов, в том числе из Ивановской, Орловской, Костромской, Смоленской, Кировской и Нижегородской областей.

рязанская область

нижегородская область

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общество , рязанская область, нижегородская область, "россети центр"