https://1prime.ru/20261125/konsortsium-875557672.html

Консорциум заключил соглашение о приобретении зарубежных активов "Лукойла"

Консорциум заключил соглашение о приобретении зарубежных активов "Лукойла" - 25.11.2026, ПРАЙМ

Консорциум заключил соглашение о приобретении зарубежных активов "Лукойла"

Консорциум, который включает в себя американские финансовые фирмы Eldridge и Xtellus Partners, а также инвестиционный фонд из ОАЭ Catena и Корпорацию... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:46+0300

2026-11-25T19:46+0300

2026-11-25T21:23+0300

бизнес

сша

оаэ

лукойл

минфин сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875557672.jpg?1795630995

ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Консорциум, который включает в себя американские финансовые фирмы Eldridge и Xtellus Partners, а также инвестиционный фонд из ОАЭ Catena и Корпорацию международного финансирования развития (DFC) США, в среду объявил о заключении соглашения о приобретении зарубежных активов "Лукойла"."Возглавляемый США консорциум объявил сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении Lukoil International GmbH (LIG) в рамках сделки по передаче важнейших глобальных энергетических активов в собственность США и их союзников... В консорциум, возглавляемый Eldridge, входят Корпорация международного финансирования развития США, базирующийся в ОАЭ инвестиционный холдинг Catena и Xtellus Partners", - говорится в заявлении на сайте Eldridge.Там отмечается, что активы "Лукойла" будут приобретены по полной стоимости."Сделка подлежит одобрению со стороны Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC)", - подчеркнули в финансовой фирме.В заявлении также укатывается, что активы будут приобретены посредством обмена акциями. Американский консорциум обменяет пакет акций материнской компании ПАО "Лукойл", а также других российских компаний, названия которых не раскрываются, на 100% акций Lukoil International GmbH.Акции, полученные "Лукойлом" в рамках сделки по продаже, будут храниться на заблокированном кастодиальном счете в течение пяти лет или до момента снятия санкций. Это означает, что на данный срок они буду формально принадлежать компании, но доступ к ним будет контролироваться сторонней организацией: банком или финансовой компанией, имеющей лицензию на депозитарную деятельность.В Eldridge также указали, что представляющая правительство Соединенных Штатов DFC получит долю в новообразованной компании, не используя при этом средства американских налогоплательщиков.Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава Eldridge Тодд Боэли готовит сделку о приобретении зарубежных активов "Лукойла" путем их обмена на замороженные ценные бумаги компании. Отмечалось, что для этого банк, действующий от имени консорциума, приобрел у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги "Лукойла" на миллиарды долларов.В сентябре газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Боэли получил поддержку властей США и представителей стран Персидского залива для возможного приобретения иностранных активов "Лукойла". А в октябре газета New York Times сообщила, что правительство США через DFC может получить примерно 15% акций компании, которая будет создана в рамках потенциальной сделки по продаже активов "Лукойла".

сша

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, оаэ, лукойл, минфин сша