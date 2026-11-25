https://1prime.ru/20261125/lotereya-875519644.html

Необычная привычка помогла художнице выиграть почти 12 миллионов рублей

Необычная привычка помогла художнице выиграть почти 12 миллионов рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Необычная привычка помогла художнице выиграть почти 12 миллионов рублей

Привычка каждый день покупать лотерейные билеты обернулась для преподавательницы живописи из Кабардино-Балкарии выигрышем почти в 12 миллионов рублей,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:59+0300

2026-11-25T08:59+0300

2026-11-25T08:59+0300

россия

кабардино-балкария

общество

лотерея

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Привычка каждый день покупать лотерейные билеты обернулась для преподавательницы живописи из Кабардино-Балкарии выигрышем почти в 12 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея". "Преподавательница живописи Анастасия из Кабардино-Балкарской Республики выиграла в лотерее "Топ 12х24" более 11 миллионов рублей. Победу счастливице принесло постоянство - она участвовала в розыгрышах ежедневно. Приз 11 866 061 рублей стал первым крупным выигрышем за всю ее жизнь", - говорится в сообщении. Как рассказала Анастасия, лотерейной традиции в ее семье никогда не было. Билеты она начала приобретать спонтанно, а после того, как пару раз выиграла небольшие призы до 4 тысяч рублей, стала участвовать активнее. Выигрышный билет она приобрела не задумываясь, просто выбрала случайные цифры, поэтому сообщение от "Национальной лотереи" очень удивило Анастасию. От удивления она долго не могла понять, какую сумму на самом деле выиграла. Анастасия еще не решила, как распорядится деньгами - по ее словам, об этом нужно думать только после получения приза. Преподавательница предполагает заняться адресной помощью детским домам.

кабардино-балкария

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россия, кабардино-балкария, общество , лотерея