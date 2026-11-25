https://1prime.ru/20261125/minenergo-875544189.html

Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, заявил Новак

Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, заявил Новак - 25.11.2026, ПРАЙМ

Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, заявил Новак

Минэнерго РФ предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, срок будет зависеть от баланса на внутреннем рынке, сообщил журналистам вице-премьер Александр... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

нефть

александр новак

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, срок будет зависеть от баланса на внутреннем рынке, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Да, такие предложения Минэнерго подготовило", - сказал он, отвечая на вопрос о планах продлить запрет на экспорт авиакеросина. "В зависимости от баланса, который у нас будет складываться", - уточнил Новак, говоря о возможных сроках продления запрета. Правительство РФ 1 июня запретило до 30 ноября вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

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нефть, александр новак