https://1prime.ru/20261125/minenergo-875544189.html
Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, заявил Новак
Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, заявил Новак - 25.11.2026, ПРАЙМ
Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, заявил Новак
Минэнерго РФ предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, срок будет зависеть от баланса на внутреннем рынке, сообщил журналистам вице-премьер Александр... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:15+0300
2026-11-25T15:15+0300
2026-11-25T15:15+0300
нефть
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875544189.jpg?1795608925
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, срок будет зависеть от баланса на внутреннем рынке, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Да, такие предложения Минэнерго подготовило", - сказал он, отвечая на вопрос о планах продлить запрет на экспорт авиакеросина.
"В зависимости от баланса, который у нас будет складываться", - уточнил Новак, говоря о возможных сроках продления запрета.
Правительство РФ 1 июня запретило до 30 ноября вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах.
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нефть, александр новак
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, срок будет зависеть от баланса на внутреннем рынке, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Да, такие предложения Минэнерго подготовило", - сказал он, отвечая на вопрос о планах продлить запрет на экспорт авиакеросина.
"В зависимости от баланса, который у нас будет складываться", - уточнил Новак, говоря о возможных сроках продления запрета.
Правительство РФ 1 июня запретило до 30 ноября вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах.