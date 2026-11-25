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МЖД привлекла дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды
МЖД привлекла дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды - 25.11.2026, ПРАЙМ
МЖД привлекла дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды
Железнодорожники привлекли дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий непогоды на железной дороге в Рязанской области, сообщает МЖД. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T21:36+0300
2026-11-25T21:36+0300
2026-11-25T21:36+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожники привлекли дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий непогоды на железной дороге в Рязанской области, сообщает МЖД.
"Для скорейшего восстановления элементов энергетической инфраструктуры привлечены дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночное время в работах будут задействованы свыше 150 человек. Из-за повреждения линий электропередачи на участке Денежниково - Чемодановка движение поездов осуществляется со снижением скорости, сохраняются задержки поездов дальнего следования южного направления.
Кроме того, пассажиров поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и водой. На Казанском вокзале и вокзале Рязань-2 ожидающие пассажиры могут бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности и комнатами отдыха.
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бизнес, россия, рязанская область
Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожники привлекли дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий непогоды на железной дороге в Рязанской области, сообщает МЖД.
"Для скорейшего восстановления элементов энергетической инфраструктуры привлечены дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночное время в работах будут задействованы свыше 150 человек. Из-за повреждения линий электропередачи на участке Денежниково - Чемодановка движение поездов осуществляется со снижением скорости, сохраняются задержки поездов дальнего следования южного направления.
Кроме того, пассажиров поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и водой. На Казанском вокзале и вокзале Рязань-2 ожидающие пассажиры могут бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности и комнатами отдыха.