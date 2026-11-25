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Ормуз решает: Индия сокращает закупки российской нефти на 40%, пишет Bloomberg

Ормуз решает: Индия сокращает закупки российской нефти на 40%, пишет Bloomberg - 25.11.2026, ПРАЙМ

Ормуз решает: Индия сокращает закупки российской нефти на 40%, пишет Bloomberg

Индия в ноябре сократит импорт российской нефти до уровня, который был до начала конфликта вокруг Ирана, пишет Bloomberg. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:18+0300

2026-11-25T15:18+0300

2026-11-25T15:18+0300

энергетика

нефть

россия

индия

ближний восток

персидский залив

ормузский пролив

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Индия в ноябре сократит импорт российской нефти до уровня, который был до начала конфликта вокруг Ирана, пишет Bloomberg."В этом месяце импорт составит в среднем около 1,7 миллиона баррелей в сутки — это самый низкий показатель с февраля и почти на 40% ниже июльского рекорда в 2,8 миллиона баррелей в день", — утверждает агентство, ссылаясь на данные Kpler.Как отмечает Bloomberg, продавцы российской нефти не спешат снижать цены вслед за падающей стоимостью сырья из Персидского залива. По информации его источников, иракские и саудовские сорта недавно торговались с дисконтом к эталону Dubai, тогда как российская Urals остается с премией.Дополнительно конкурентоспособность российской нефти подрывают высокие ставки фрахта из-за более длинного маршрута до субконтинента, добавляет агентство."Поставки из России, особенно из Черного моря, остаются дорогой из-за рисков безопасности и логистической неопределенности. Индийские нефтепереработчики все чаще рассматривают альтернативные поставки не только для оптимизации затрат на сырую нефть, но и для повышения безопасности поставок и снижения зависимости от какого-либо одного источника", — приводит Bloomberg слова старшего менеджера Kpler Сумита Ритолии.По его мнению, в декабре и в 2027 году импорт российской нефти в Индию останется вблизи 1,5 миллиона баррелей в сутки, сохранив одно из ведущих мест среди поставщиков.

индия

ближний восток

персидский залив

ормузский пролив

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нефть, россия, индия, ближний восток, персидский залив, ормузский пролив