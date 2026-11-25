https://1prime.ru/20261125/neft-875548513.html
Россия приближает обвал цен на нефть, пишет Bloomberg
Россия приближает обвал цен на нефть, пишет Bloomberg - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия приближает обвал цен на нефть, пишет Bloomberg
Россия наращивает морской экспорт нефти, что способствует формированию глобального профицита предложения и может определить ситуацию на рынке в следующем году,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:21+0300
2026-11-25T16:21+0300
2026-11-25T16:42+0300
энергетика
нефть
россия
нпз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875548513.jpg?1795614173
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россия наращивает морской экспорт нефти, что способствует формированию глобального профицита предложения и может определить ситуацию на рынке в следующем году, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, с начала года экспорт в среднем составлял 3,65 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким годовым показателем с момента начала конфликта на Украине в 2022 году. Это произошло несмотря на то, что за четыре недели по 22 ноября зарубежные поставки незначительно снизились — на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с пересмотренным показателем за период по 15 ноября, до 3,92 миллиона баррелей в сутки."Увеличение экспорта накладывается на растущие объемы поставок из стран Персидского залива, что заставляет все больше аналитиков рынка, среди которых Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Sanford C. Bernstein, прогнозировать возвращение к глобальному профициту нефти и потенциальное снижение цен", — подчеркивает Bloomberg.Агентство добавляет, что России удалось нарастить поставки, вопреки трудностям с увеличением добычи под растущую квоту ОПЕК+.При этом, по данным Bloomberg, экспортная выручка РФ от продажи нефти сократилась как в месячном выражении, достигнув двухмесячного минимума в 2,27 миллиарда долларов в неделю из-за удешевления сырья, так и за последнюю неделю, когда показатель упал до 11-недельного минимума в 1,94 миллиарда долларов на фоне снижения физических объемов отгрузки. При этом крупнейшими покупателями российской нефти остаются Китай и Индия.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, нпз
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, НПЗ
Россия приближает обвал цен на нефть, пишет Bloomberg
Bloomberg: рекордный экспорт нефти из России грозит обвалом цен
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ.
Россия наращивает морской экспорт нефти, что способствует формированию глобального профицита предложения и может определить ситуацию на рынке в следующем году, пишет Bloomberg
.
Как отмечает агентство, с начала года экспорт в среднем составлял 3,65 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким годовым показателем с момента начала конфликта на Украине в 2022 году. Это произошло несмотря на то, что за четыре недели по 22 ноября зарубежные поставки незначительно снизились — на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с пересмотренным показателем за период по 15 ноября, до 3,92 миллиона баррелей в сутки.
"Увеличение экспорта накладывается на растущие объемы поставок из стран Персидского залива, что заставляет все больше аналитиков рынка, среди которых Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Sanford C. Bernstein, прогнозировать возвращение к глобальному профициту нефти и потенциальное снижение цен", — подчеркивает Bloomberg.
Агентство добавляет, что России удалось нарастить поставки, вопреки трудностям с увеличением добычи под растущую квоту ОПЕК+.
При этом, по данным Bloomberg, экспортная выручка РФ от продажи нефти сократилась как в месячном выражении, достигнув двухмесячного минимума в 2,27 миллиарда долларов в неделю из-за удешевления сырья, так и за последнюю неделю, когда показатель упал до 11-недельного минимума в 1,94 миллиарда долларов на фоне снижения физических объемов отгрузки. При этом крупнейшими покупателями российской нефти остаются Китай и Индия.