https://1prime.ru/20261125/niderlandy-875546313.html
В Нидерландах призвали создать стратегический запас газа на зиму
В Нидерландах призвали создать стратегический запас газа на зиму - 25.11.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах призвали создать стратегический запас газа на зиму
Нидерландская газотранспортная компания Gasunie считает, что Нидерланды должны создать стратегический запас газа на зиму на случай возможных перебоев в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:55+0300
2026-11-25T15:55+0300
2026-11-25T15:55+0300
газ
нефть
нидерланды
европа
gasunie
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Нидерландская газотранспортная компания Gasunie считает, что Нидерланды должны создать стратегический запас газа на зиму на случай возможных перебоев в международных поставках, сообщил в среду портал Nu.nl.
"Нидерланды должны создать стратегический запас газа, считает Gasunie", - говорится в статье.
Это обусловлено риском серьезных перебоев в международных поставках, что делает газовый рынок уязвимым. Как предупреждает Gasunie, хотя непосредственной угрозы дефицита пока нет, запасы газа находятся на исторически низком уровне.
"В настоящее время газовая инфраструктура Северо-Западной Европы в значительной степени доступна для использования", - сообщила компания.
Поставки газа в Нидерланды и Европу также остаются стабильными, однако, по мнению газового оператора, это не гарантирует сохранения такой ситуации до конца зимы. Так, холодная погода и рост мирового спроса на сжиженный природный газ могут привести к возникновению дефицита.
По данным портала, в настоящее время газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 59%. На эту же дату в прошлом году данный показатель составлял 66%.
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газ, нефть, нидерланды, европа, gasunie
Газ, Нефть, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, Gasunie
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Нидерландская газотранспортная компания Gasunie считает, что Нидерланды должны создать стратегический запас газа на зиму на случай возможных перебоев в международных поставках, сообщил в среду портал Nu.nl.
"Нидерланды должны создать стратегический запас газа, считает Gasunie", - говорится в статье.
Это обусловлено риском серьезных перебоев в международных поставках, что делает газовый рынок уязвимым. Как предупреждает Gasunie, хотя непосредственной угрозы дефицита пока нет, запасы газа находятся на исторически низком уровне.
"В настоящее время газовая инфраструктура Северо-Западной Европы в значительной степени доступна для использования", - сообщила компания.
Поставки газа в Нидерланды и Европу также остаются стабильными, однако, по мнению газового оператора, это не гарантирует сохранения такой ситуации до конца зимы. Так, холодная погода и рост мирового спроса на сжиженный природный газ могут привести к возникновению дефицита.
По данным портала, в настоящее время газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 59%. На эту же дату в прошлом году данный показатель составлял 66%.