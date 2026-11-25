https://1prime.ru/20261125/niderlandy-875546313.html

В Нидерландах призвали создать стратегический запас газа на зиму

В Нидерландах призвали создать стратегический запас газа на зиму - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Нидерландах призвали создать стратегический запас газа на зиму

Нидерландская газотранспортная компания Gasunie считает, что Нидерланды должны создать стратегический запас газа на зиму на случай возможных перебоев в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:55+0300

2026-11-25T15:55+0300

2026-11-25T15:55+0300

газ

нефть

нидерланды

европа

gasunie

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Нидерландская газотранспортная компания Gasunie считает, что Нидерланды должны создать стратегический запас газа на зиму на случай возможных перебоев в международных поставках, сообщил в среду портал Nu.nl. "Нидерланды должны создать стратегический запас газа, считает Gasunie", - говорится в статье. Это обусловлено риском серьезных перебоев в международных поставках, что делает газовый рынок уязвимым. Как предупреждает Gasunie, хотя непосредственной угрозы дефицита пока нет, запасы газа находятся на исторически низком уровне. "В настоящее время газовая инфраструктура Северо-Западной Европы в значительной степени доступна для использования", - сообщила компания. Поставки газа в Нидерланды и Европу также остаются стабильными, однако, по мнению газового оператора, это не гарантирует сохранения такой ситуации до конца зимы. Так, холодная погода и рост мирового спроса на сжиженный природный газ могут привести к возникновению дефицита. По данным портала, в настоящее время газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 59%. На эту же дату в прошлом году данный показатель составлял 66%.

нидерланды

европа

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газ, нефть, нидерланды, европа, gasunie