https://1prime.ru/20261125/novak-875544133.html

Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной

Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной - 25.11.2026, ПРАЙМ

Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной

Ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, учитывая, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ремонте, сообщил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

нефть

россия

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875544133.jpg?1795608923

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, учитывая, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ремонте, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд нефтеперерабатывающих заводов в ремонте", - ответил он на вопрос о рисках дефицита на рынке топлива в России.

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нефть, россия, александр новак