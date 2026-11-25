https://1prime.ru/20261125/novak-875544133.html
Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной
Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной - 25.11.2026, ПРАЙМ
Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной
Ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, учитывая, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ремонте, сообщил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:15+0300
2026-11-25T15:15+0300
2026-11-25T15:15+0300
нефть
россия
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875544133.jpg?1795608923
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, учитывая, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ремонте, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд нефтеперерабатывающих заводов в ремонте", - ответил он на вопрос о рисках дефицита на рынке топлива в России.
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нефть, россия, александр новак
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на рынке топлива в России сейчас достаточно напряженная, учитывая, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ремонте, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд нефтеперерабатывающих заводов в ремонте", - ответил он на вопрос о рисках дефицита на рынке топлива в России.