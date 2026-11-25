https://1prime.ru/20261125/novak-875548732.html
Новак рассказал, когда оценят последствия атаки на НПЗ в Сызрани
Новак рассказал, когда оценят последствия атаки на НПЗ в Сызрани - 25.11.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, когда оценят последствия атаки на НПЗ в Сызрани
Оценка последствий атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сызрани потребует одного-двух дней, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:29+0300
2026-11-25T16:29+0300
2026-11-25T16:29+0300
нефть
россия
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875548732.jpg?1795613347
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Оценка последствий атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сызрани потребует одного-двух дней, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас трудно сказать, это требует оценки соответствующих служб, в течение одного-двух дней будет ясно", - ответил он на вопрос о том, насколько сильной была атака в Сызрани.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, александр новак
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак