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Новак рассказал о мерах господдержки для строительства ВНХК
Новак рассказал о мерах господдержки для строительства ВНХК - 25.11.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о мерах господдержки для строительства ВНХК
Проект строительства нефтехимического комплекса "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) "Роснефти" на Дальнем Востоке требует мер господдержки, этот вопрос... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:35+0300
2026-11-25T16:35+0300
2026-11-25T16:35+0300
нефть
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александр новак
владимир путин
игорь сечин
роснефть
минфин
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Проект строительства нефтехимического комплекса "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) "Роснефти" на Дальнем Востоке требует мер господдержки, этот вопрос обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается ВНХК, этот проект у нас один из приоритетных на Дальнем Востоке, он требует мер государственной поддержки. Эти вопросы все обсуждаются сегодня", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждались ли льготы для ВНХК на прошедшем во вторник заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности с участием президента России Владимира Путина.
В 2019 году "Роснефть" заявила, что откладывает проект ВНХК из-за нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России. В 2021 году глава компании Игорь Сечин сказал на совещании у Путина, что пока договориться с Минфином о целесообразных мерах поддержки не удалось.
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нефть, дальний восток, александр новак, владимир путин, игорь сечин, роснефть, минфин
Нефть, Дальний Восток, Александр Новак, Владимир Путин, Игорь Сечин, Роснефть, Минфин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Проект строительства нефтехимического комплекса "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) "Роснефти" на Дальнем Востоке требует мер господдержки, этот вопрос обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается ВНХК, этот проект у нас один из приоритетных на Дальнем Востоке, он требует мер государственной поддержки. Эти вопросы все обсуждаются сегодня", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждались ли льготы для ВНХК на прошедшем во вторник заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности с участием президента России Владимира Путина.
В 2019 году "Роснефть" заявила, что откладывает проект ВНХК из-за нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России. В 2021 году глава компании Игорь Сечин сказал на совещании у Путина, что пока договориться с Минфином о целесообразных мерах поддержки не удалось.