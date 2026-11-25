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Новак рассказал о мерах господдержки для строительства ВНХК

Новак рассказал о мерах господдержки для строительства ВНХК - 25.11.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о мерах господдержки для строительства ВНХК

Проект строительства нефтехимического комплекса "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) "Роснефти" на Дальнем Востоке требует мер господдержки, этот вопрос... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:35+0300

2026-11-25T16:35+0300

2026-11-25T16:35+0300

нефть

дальний восток

александр новак

владимир путин

игорь сечин

роснефть

минфин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Проект строительства нефтехимического комплекса "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) "Роснефти" на Дальнем Востоке требует мер господдержки, этот вопрос обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается ВНХК, этот проект у нас один из приоритетных на Дальнем Востоке, он требует мер государственной поддержки. Эти вопросы все обсуждаются сегодня", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждались ли льготы для ВНХК на прошедшем во вторник заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности с участием президента России Владимира Путина. В 2019 году "Роснефть" заявила, что откладывает проект ВНХК из-за нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России. В 2021 году глава компании Игорь Сечин сказал на совещании у Путина, что пока договориться с Минфином о целесообразных мерах поддержки не удалось.

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нефть, дальний восток, александр новак, владимир путин, игорь сечин, роснефть, минфин