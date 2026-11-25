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Все российские НПЗ защищены от беспилотников, заявил Новак

Все российские НПЗ защищены от беспилотников, заявил Новак - 25.11.2026, ПРАЙМ

Все российские НПЗ защищены от беспилотников, заявил Новак

Все российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) защищены от беспилотников, бывают отдельные прилеты, но идет быстрое восстановление, заявил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:26+0300

2026-11-25T16:26+0300

2026-11-25T16:26+0300

нефть

россия

александр новак

нпз

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Все российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) защищены от беспилотников, бывают отдельные прилеты, но идет быстрое восстановление, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Наши предприятия занимаются вместе с министерством обороны, работают над восстановлением. В случае если заводы выходят из эксплуатации, идет интенсивная работа, и работа в том числе и по пассивной защите, по активной защите. К сожалению, отдельные прилеты бывают, не без этого, идет быстрое восстановление… Наши заводы все защищены", - рассказал он о защите НПЗ от беспилотников.

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нефть, россия, александр новак, нпз