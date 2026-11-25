https://1prime.ru/20261125/npz-875548618.html
Все российские НПЗ защищены от беспилотников, заявил Новак
Все российские НПЗ защищены от беспилотников, заявил Новак - 25.11.2026, ПРАЙМ
Все российские НПЗ защищены от беспилотников, заявил Новак
Все российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) защищены от беспилотников, бывают отдельные прилеты, но идет быстрое восстановление, заявил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:26+0300
2026-11-25T16:26+0300
2026-11-25T16:26+0300
нефть
россия
александр новак
нпз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875548618.jpg?1795613163
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Все российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) защищены от беспилотников, бывают отдельные прилеты, но идет быстрое восстановление, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Наши предприятия занимаются вместе с министерством обороны, работают над восстановлением. В случае если заводы выходят из эксплуатации, идет интенсивная работа, и работа в том числе и по пассивной защите, по активной защите. К сожалению, отдельные прилеты бывают, не без этого, идет быстрое восстановление… Наши заводы все защищены", - рассказал он о защите НПЗ от беспилотников.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, александр новак, нпз
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак, НПЗ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Все российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) защищены от беспилотников, бывают отдельные прилеты, но идет быстрое восстановление, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Наши предприятия занимаются вместе с министерством обороны, работают над восстановлением. В случае если заводы выходят из эксплуатации, идет интенсивная работа, и работа в том числе и по пассивной защите, по активной защите. К сожалению, отдельные прилеты бывают, не без этого, идет быстрое восстановление… Наши заводы все защищены", - рассказал он о защите НПЗ от беспилотников.