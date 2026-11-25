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Выпуск газотурбинных агрегатов для ТЭКа расширили в Ярославской области

Выпуск газотурбинных агрегатов для ТЭКа расширили в Ярославской области - 25.11.2026, ПРАЙМ

Выпуск газотурбинных агрегатов для ТЭКа расширили в Ярославской области

Компания "ОДК - Газовые турбины", входящая в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", увеличила в Ярославской области мощности для выпуска... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:44+0300

2026-11-25T08:44+0300

2026-11-25T08:45+0300

россия

газ

ярославская область

ростех

фрп

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Компания "ОДК - Газовые турбины", входящая в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", увеличила в Ярославской области мощности для выпуска газотурбинных агрегатов для топливно-энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "ОДК - Газовые турбины" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") нарастила производственные возможности по выпуску газотурбинных агрегатов для топливно-энергетического комплекса… Производство расположено в Рыбинске Ярославской области", - говорится в сообщении. Общий объем инвестиций в технологическое переоснащение составил 94 миллионов рублей, из которых 34 миллиона в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП. Предприятие использует исключительно российское сырье и комплектующие: уровень локализации составляет 100%, добавили в фонде. Вывод нового оборудования на полную мощность позволит увеличить пропускную способность участка металлозаготовки в два-три раза, а также кратно снизить трудоемкость операций. Газотурбинные агрегаты и установки применяются на компрессорных станциях магистральных газопроводов для перекачки газа, а также на теплоэлектростанциях для выработки электроэнергии.

ярославская область

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россия, газ, ярославская область, ростех, фрп