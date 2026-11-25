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ОПЕК+ планирует к концу года завершить оценку мощностей нефтедобычи

ОПЕК+ планирует к концу года завершить оценку мощностей нефтедобычи - 25.11.2026, ПРАЙМ

ОПЕК+ планирует к концу года завершить оценку мощностей нефтедобычи

ОПЕК+ планирует к концу года завершить оценку мощностей нефтедобычи, обсудит статус по этому вопросу в воскресенье, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:32+0300

2026-11-25T16:32+0300

2026-11-25T17:16+0300

нефть

газ

александр новак

опек

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ планирует к концу года завершить оценку мощностей нефтедобычи, обсудит статус по этому вопросу в воскресенье, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы вообще планируем до конца года завершить эту работу. Посмотрим, какой статус этой работы будет на встрече", - ответил он на вопрос, планируется ли завершить оценку мощностей нефтедобычи ОПЕК+ на встрече 29 ноября.Секретариат ОПЕК провел заключительное совещание по оценке производственных мощностей стран ОПЕК+, сообщила организация 16 ноября. Однако некоторые страны оказались недовольны оценками своих базовых уровней добычи. Например, Ирак отверг результаты исследования, согласно которому максимальные нефтедобывающие мощности страны составляют менее 5 миллионов баррелей в сутки, писало агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Комментируя это, Новак отметил: "Это обычная работа... согласование цифр, подходов, расчетов, результатов исследования"."Мы работаем с нашими коллегами, партнерами по ОПЕК+ и с теми аналитическими центрами, которые готовят соответствующие отчеты", - ответил он на вопрос, довольна ли Россия своим базовым уровнем добычи, предложенным аналитическими агентствами.Новак не стал комментировать текущую ситуацию на мировом рынке нефти, отметив, что этот вопрос будет рассматриваться на встрече в воскресенье.ОПЕК+ в конце мая прошлого года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать.В воскресенье, 29 ноября, ОПЕК+ проведет серию встреч: заседания мониторингового комитета, всех глав делегаций, а также семи стран - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, Алжира и Омана.

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нефть, газ, александр новак, опек