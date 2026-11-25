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Рабочий патент для мигрантов в Приморье подорожает до 17,2 тысячи рублей

Рабочий патент для мигрантов в Приморье подорожает до 17,2 тысячи рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Рабочий патент для мигрантов в Приморье подорожает до 17,2 тысячи рублей

Стоимость рабочего патента для иностранцев в Приморье в 2027 году повысится на 3,36 тысячи рублей, до 17,2 тысячи рублей, сообщает региональный парламент. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:15+0300

2026-11-25T09:15+0300

2026-11-25T09:15+0300

бизнес

россия

приморье

мигранты

общество

работа

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость рабочего патента для иностранцев в Приморье в 2027 году повысится на 3,36 тысячи рублей, до 17,2 тысячи рублей, сообщает региональный парламент. На заседании заксобрания в среду депутаты утвердили на 2027 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. "С 1 января стоимость рабочего патента для мигрантов вырастет до 17,2 тысячи рублей… По предложению краевого правительства показатель, использующийся при расчете стоимости патента, который мигранты получают для трудоустройства, увеличен на 0,71 пункта - с действующего сейчас значения 4,06 до 4,77", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость патента вырастет на 3 360 рублей в сравнении с 2026 годом. При этом ожидается, что число оформленных патентов сохранится на уровне прошлых лет, а налоговые отчисления иностранных рабочих в краевой бюджет составят не менее 2,9 миллиарда рублей. По данным заксобрания, в 2025 году трудовые мигранты оформили в Приморье 34 879 патентов, в бюджет Приморья поступило свыше 3 миллиардов рублей. За полгода 2026 года иностранцы приобрели 11,7 тысячи патентов более чем на 1,4 миллиарда рублей.

приморье

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бизнес, россия, приморье, мигранты, общество , работа