https://1prime.ru/20261125/peterburg-875538488.html
Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге
Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге - 25.11.2026, ПРАЙМ
Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге
Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге 1–3 апреля 2027 года и станет крупнейшим международным отраслевым событием в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:36+0300
2026-11-25T13:36+0300
2026-11-25T13:36+0300
россия
бизнес
санкт-петербург
шос
снг
еаэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875538488.jpg?1795603019
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге 1–3 апреля 2027 года и станет крупнейшим международным отраслевым событием в России, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин, которого цитирует кабмин.
"Андрей Никитин назвал даты проведения второго Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге. Второй Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет 1–3 апреля 2027 года в Санкт-Петербурге и вновь станет крупнейшим международным отраслевым событием в России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Форум проводится в соответствии с поручениями президента РФ по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров России, включая реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года, отметили там.
"В 2027 году особое внимание в программе уделим развитию международных транспортных коридоров, таких как маршрут "Север – Юг" и Северный морской путь. При этом принципиально важно перейти к запуску совместных проектов с зарубежными партнерами… Убежден, что Международный транспортно-логистический форум 2027 года станет площадкой для поиска и выработки практических решений, направленных на повышение конкурентоспособности российских транспортных коридоров", – отметил Никитин, являющийся председателем оргкомитета МТЛФ.
Министр транспорт РФ Дмитрий Ядров подчеркнул, что современная международная логистика требует не только масштабных инфраструктурных решений, но и синхронизации правил взаимодействия между государствами. По его словам, прямой диалог с зарубежными транспортными ведомствами направлен на обмен передовыми практиками и технологиями, включая автономный транспорт, а также на расширение международного пассажирского сообщения для развития деловых и туристических связей.
"Форум в Санкт-Петербурге выступает уникальной платформой, объединяющей ключевых игроков мировой транспортной индустрии – представителей государства, бизнеса и международных структур – для разработки конкретных инструментов взаимодействия… Совместная работа на евразийском пространстве и в рамках международных союзов, таких как БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, АТЭС и АСЕАН, способствует укреплению технологического суверенитета и созданию надежных связей, способных противостоять глобальным кризисам", – отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета МТЛФ Антон Кобяков, его слова приводит кабмин.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, санкт-петербург, шос, снг, еаэс
РОССИЯ, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОС, СНГ, ЕАЭС
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге 1–3 апреля 2027 года и станет крупнейшим международным отраслевым событием в России, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин, которого цитирует кабмин.
"Андрей Никитин назвал даты проведения второго Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге. Второй Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет 1–3 апреля 2027 года в Санкт-Петербурге и вновь станет крупнейшим международным отраслевым событием в России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Форум проводится в соответствии с поручениями президента РФ по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров России, включая реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года, отметили там.
"В 2027 году особое внимание в программе уделим развитию международных транспортных коридоров, таких как маршрут "Север – Юг" и Северный морской путь. При этом принципиально важно перейти к запуску совместных проектов с зарубежными партнерами… Убежден, что Международный транспортно-логистический форум 2027 года станет площадкой для поиска и выработки практических решений, направленных на повышение конкурентоспособности российских транспортных коридоров", – отметил Никитин, являющийся председателем оргкомитета МТЛФ.
Министр транспорт РФ Дмитрий Ядров подчеркнул, что современная международная логистика требует не только масштабных инфраструктурных решений, но и синхронизации правил взаимодействия между государствами. По его словам, прямой диалог с зарубежными транспортными ведомствами направлен на обмен передовыми практиками и технологиями, включая автономный транспорт, а также на расширение международного пассажирского сообщения для развития деловых и туристических связей.
"Форум в Санкт-Петербурге выступает уникальной платформой, объединяющей ключевых игроков мировой транспортной индустрии – представителей государства, бизнеса и международных структур – для разработки конкретных инструментов взаимодействия… Совместная работа на евразийском пространстве и в рамках международных союзов, таких как БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, АТЭС и АСЕАН, способствует укреплению технологического суверенитета и созданию надежных связей, способных противостоять глобальным кризисам", – отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета МТЛФ Антон Кобяков, его слова приводит кабмин.