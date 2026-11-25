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Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге

Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге - 25.11.2026, ПРАЙМ

Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Петербурге

Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге 1–3 апреля 2027 года и станет крупнейшим международным отраслевым событием в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:36+0300

2026-11-25T13:36+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Второй Международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге 1–3 апреля 2027 года и станет крупнейшим международным отраслевым событием в России, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин, которого цитирует кабмин. "Андрей Никитин назвал даты проведения второго Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге. Второй Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет 1–3 апреля 2027 года в Санкт-Петербурге и вновь станет крупнейшим международным отраслевым событием в России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Форум проводится в соответствии с поручениями президента РФ по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров России, включая реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года, отметили там. "В 2027 году особое внимание в программе уделим развитию международных транспортных коридоров, таких как маршрут "Север – Юг" и Северный морской путь. При этом принципиально важно перейти к запуску совместных проектов с зарубежными партнерами… Убежден, что Международный транспортно-логистический форум 2027 года станет площадкой для поиска и выработки практических решений, направленных на повышение конкурентоспособности российских транспортных коридоров", – отметил Никитин, являющийся председателем оргкомитета МТЛФ. Министр транспорт РФ Дмитрий Ядров подчеркнул, что современная международная логистика требует не только масштабных инфраструктурных решений, но и синхронизации правил взаимодействия между государствами. По его словам, прямой диалог с зарубежными транспортными ведомствами направлен на обмен передовыми практиками и технологиями, включая автономный транспорт, а также на расширение международного пассажирского сообщения для развития деловых и туристических связей. "Форум в Санкт-Петербурге выступает уникальной платформой, объединяющей ключевых игроков мировой транспортной индустрии – представителей государства, бизнеса и международных структур – для разработки конкретных инструментов взаимодействия… Совместная работа на евразийском пространстве и в рамках международных союзов, таких как БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, АТЭС и АСЕАН, способствует укреплению технологического суверенитета и созданию надежных связей, способных противостоять глобальным кризисам", – отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета МТЛФ Антон Кобяков, его слова приводит кабмин.

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россия, бизнес, санкт-петербург, шос, снг, еаэс