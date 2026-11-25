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Опрос показал, сколько россиян планируют покупать новогодние подарки коллегам

Опрос показал, сколько россиян планируют покупать новогодние подарки коллегам - 25.11.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян планируют покупать новогодние подарки коллегам

Новогодние подарки коллегам планируют покупать 18% россиян, при этом 2% будут приобретать подарки для всех родственников и знакомых, пишет "Газета.Ru" со... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:08+0300

2026-11-25T10:08+0300

2026-11-25T10:08+0300

общество

роскачество

работа

новый год

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Новогодние подарки коллегам планируют покупать 18% россиян, при этом 2% будут приобретать подарки для всех родственников и знакомых, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на результаты опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества и "Финансов Mail". "Еще 19 процентов намерены сделать подарки родственникам и друзьям, еще 18 процентов включат в этот список коллег. Только 2 процента опрошенных хотят приобрести подарки для всех родственников и знакомых", - пишет "Газета.Ru", ссылаясь на опрос. Сообщается также, что 69% опрошенных планируют оплачивать новогодние подарки из текущих доходов, 14% - из имеющихся накоплений, 8% будут покупать презенты за счет премий или дополнительных доходов, а 7% воспользуются кредитами. В опросе приняли участие 2,3 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России всех федеральных округов, отметило издание.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , роскачество, работа, новый год