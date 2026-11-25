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В Рязанской области продолжают ликвидировать последствия непогоды
В Рязанской области продолжают ликвидировать последствия непогоды - 25.11.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области продолжают ликвидировать последствия непогоды
Ликвидации последствий непогоды на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области продолжается, сообщает Московская железная дорога (МЖД). | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T08:02+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ликвидации последствий непогоды на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области продолжается, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
Накануне МЖД сообщила об ухудшении погодных условий и падениях деревьев на этом участке.
"На участке Денежниково - Хрущево Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении в среду.
Отмечается, что в настоящее время движение на перегоне осуществляется со снижением скорости, также сохраняются задержки в графике поездов дальнего следования южного направления.
Пассажиры поездов, опаздывающих более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнула компания.
Помимо этого, проводится информирование на вокзалах и станциях.
"В связи с задержкой прибытия поездов на конечные станции время отправления в обратном направлении может быть скорректировано", - добавила компания.
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ликвидации последствий непогоды на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области продолжается, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
Накануне МЖД сообщила об ухудшении погодных условий и падениях деревьев на этом участке.
"На участке Денежниково - Хрущево Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении в среду.
Отмечается, что в настоящее время движение на перегоне осуществляется со снижением скорости, также сохраняются задержки в графике поездов дальнего следования южного направления.
Пассажиры поездов, опаздывающих более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнула компания.
Помимо этого, проводится информирование на вокзалах и станциях.
"В связи с задержкой прибытия поездов на конечные станции время отправления в обратном направлении может быть скорректировано", - добавила компания.