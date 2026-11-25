https://1prime.ru/20261125/posledstvija-875517721.html

В Рязанской области продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Рязанской области продолжают ликвидировать последствия непогоды - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Рязанской области продолжают ликвидировать последствия непогоды

Ликвидации последствий непогоды на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области продолжается, сообщает Московская железная дорога (МЖД). | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:02+0300

2026-11-25T08:02+0300

2026-11-25T08:02+0300

бизнес

россия

общество

рязанская область

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875517721.jpg?1795582944

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ликвидации последствий непогоды на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области продолжается, сообщает Московская железная дорога (МЖД). Накануне МЖД сообщила об ухудшении погодных условий и падениях деревьев на этом участке. "На участке Денежниково - Хрущево Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении в среду. Отмечается, что в настоящее время движение на перегоне осуществляется со снижением скорости, также сохраняются задержки в графике поездов дальнего следования южного направления. Пассажиры поездов, опаздывающих более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнула компания. Помимо этого, проводится информирование на вокзалах и станциях. "В связи с задержкой прибытия поездов на конечные станции время отправления в обратном направлении может быть скорректировано", - добавила компания.

рязанская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рязанская область