https://1prime.ru/20261125/punkty-875537220.html
В Рязанской области из-за непогоды остаются без света 106 населенных пунктов
В Рязанской области из-за непогоды остаются без света 106 населенных пунктов - 25.11.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области из-за непогоды остаются без света 106 населенных пунктов
Без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области остаются 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях региона,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:21+0300
2026-11-25T13:21+0300
2026-11-25T13:21+0300
общество
рязанская область
"россети центр"
мчс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875537220.jpg?1795602080
РЯЗАНЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области остаются 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях региона, сообщило ГУМЧС по региону.
Во вторник ГУМЧС сообщало об отключении электроснабжения в населенных пунктах 14 муниципальных округов региона. По данным пресс-службы компании "Россети Центр", оно было нарушено из-за сильного мокрого снега, метели и ветра до 17 метров в секунду.
"По состоянию на 25 ноября остаются без электроэнергии населенные пункты в 12 муниципальных образованиях Рязанской области… Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 106 населенных пунктов", - сообщается в канале ГУ МЧС на платформе "Макс".
"Россети Центр" в канале на платформе "Макс" отметили, что специалисты "Рязаньэнерго" работают круглосуточно. Восстановительные работы будут вестись до полного устранения последствий стихии.
рязанская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рязанская область, "россети центр", мчс
Общество , Рязанская область, "Россети Центр", МЧС
РЯЗАНЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области остаются 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях региона, сообщило ГУМЧС по региону.
Во вторник ГУМЧС сообщало об отключении электроснабжения в населенных пунктах 14 муниципальных округов региона. По данным пресс-службы компании "Россети Центр", оно было нарушено из-за сильного мокрого снега, метели и ветра до 17 метров в секунду.
"По состоянию на 25 ноября остаются без электроэнергии населенные пункты в 12 муниципальных образованиях Рязанской области… Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 106 населенных пунктов", - сообщается в канале ГУ МЧС на платформе "Макс".
"Россети Центр" в канале на платформе "Макс" отметили, что специалисты "Рязаньэнерго" работают круглосуточно. Восстановительные работы будут вестись до полного устранения последствий стихии.