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В Рязанской области из-за непогоды остаются без света 106 населенных пунктов

В Рязанской области из-за непогоды остаются без света 106 населенных пунктов - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Рязанской области из-за непогоды остаются без света 106 населенных пунктов

Без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области остаются 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях региона,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:21+0300

2026-11-25T13:21+0300

2026-11-25T13:21+0300

общество

рязанская область

"россети центр"

мчс

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РЯЗАНЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области остаются 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях региона, сообщило ГУМЧС по региону. Во вторник ГУМЧС сообщало об отключении электроснабжения в населенных пунктах 14 муниципальных округов региона. По данным пресс-службы компании "Россети Центр", оно было нарушено из-за сильного мокрого снега, метели и ветра до 17 метров в секунду. "По состоянию на 25 ноября остаются без электроэнергии населенные пункты в 12 муниципальных образованиях Рязанской области… Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 106 населенных пунктов", - сообщается в канале ГУ МЧС на платформе "Макс". "Россети Центр" в канале на платформе "Макс" отметили, что специалисты "Рязаньэнерго" работают круглосуточно. Восстановительные работы будут вестись до полного устранения последствий стихии.

рязанская область

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общество , рязанская область, "россети центр", мчс