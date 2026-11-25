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Чистые резервы ЦБ Турции упали до минимума с мая 2024 года

Чистые резервы ЦБ Турции упали до минимума с мая 2024 года - 25.11.2026, ПРАЙМ

Чистые резервы ЦБ Турции упали до минимума с мая 2024 года

Чистые международные резервы Центрального банка Турции за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились до 23,7 миллиарда долларов - минимального уровня с мая... | 25.11.2026, ПРАЙМ

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АНКАРА, 25 ноя - ПРАЙМ. Чистые международные резервы Центрального банка Турции за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились до 23,7 миллиарда долларов - минимального уровня с мая 2024 года, пишет газета Ekonomim со ссылкой на расчеты экономистов банка QNB. "Чистые резервы сократились на 17,5 миллиарда долларов, до 23,7 миллиарда долларов, а без учета свопов - на 17,3 миллиарда, до 11,2 миллиарда долларов. В последний раз находились на таком уровне в мае 2024 года", - пишет издание. Валовые резервы снизились на 17,1 миллиарда долларов, до 141,9 миллиарда. Для этого показателя достигнутый уровень стал минимальным с мая 2025 года. По расчетам QNB, падение цен на золото привело к сокращению чистых резервов на 5,1 миллиарда долларов. Совокупное влияние переоценки золота, изменения государственных валютных депозитов и своповых операций составило 5,6 миллиарда долларов. Оставшуюся часть снижения - 11,9 миллиарда долларов - экономисты связали с продажей валюты регулятором. С 16 сентября, когда кризис вокруг инвестиционных фондов в Турции достиг пика, объем продаж валюты ЦБ, по приведенным расчетам, приблизился к 28 миллиардам долларов. Чистые продажи с начала ноября по 20 ноября оцениваются примерно в 6 миллиардов долларов, за октябрь - в 12 миллиардов. Ранее глава ЦБ Фатих Карахан сообщил, что валовые резервы сократились с 210 миллиардов долларов до начала войны США и Израиля с Ираном до 159 миллиардов на 13 ноября. Из этого снижения на 51 миллиард долларов около 32 миллиардов пришлось на переоценку золота. Карахан также отметил влияние оттока капитала на динамику резервов в последние недели.

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финансы, банки, турция, сша, израиль, центральные банки, центральный банк