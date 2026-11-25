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"Росгеология" завершила геофизические исследования в Анадырском заливе

"Росгеология" завершила геофизические исследования в Анадырском заливе - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Росгеология" завершила геофизические исследования в Анадырском заливе

"Росгеология" завершила геофизические исследования в Анадырском заливе на Чукотке для оценки перспектив нефтегазоносности недр, сообщила компания. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:02+0300

2026-11-25T15:02+0300

2026-11-25T15:02+0300

нефть

россия

чукотка

берингово море

росгеология

роснедра

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Росгеология" завершила геофизические исследования в Анадырском заливе на Чукотке для оценки перспектив нефтегазоносности недр, сообщила компания. "Исследовательское судно "Академик Немчинов" научного флота АО "СМНГ" (дочернее предприятие АО "Росгео") в навигацию 2026 года выполнило полевые исследования на шельфе Чукотки в рамках государственного контракта по объекту "Комплексные региональные геолого-геофизические работы в Анадырском бассейне Берингова моря", - сказано в сообщении. "По результатам комплексных геолого-геофизических исследований будут... выявлены зоны и объекты потенциального накопления углеводородов, определены закономерности их размещения, оценены перспективы нефтегазоносности основных комплексов и локальных перспективных объектов", – цитирует пресс-служба руководителя проектной группы АО "СМНГ" Дмитрия Парамонова. При этом также будет получена новая информация о геологическом строении и структурно-тектонический план Анадырского бассейна Берингова моря, уточнены сейсмостратиграфическая и сейсмофациальная модели осадочного чехла, добавил он. Отмечается, что площадь исследованного участка шельфа - 50 676 квадратных километров. Отчет о выполненных работах представлен заказчику - ФГБУ "ВНИГНИ", подведомственному институту Роснедр. "Нефтегазовый потенциал шельфовой части Анадырского бассейна, ресурсы которой предшественники оценили более чем в 500 миллионов тонн условного топлива, несмотря на значительный объем проведенных в разные годы исследований, до сих пор не раскрыт", – сказал директор по проектам на шельфе АО "Росгео" Евгений Шафарук, слова которого приводятся в релизе. По результатам выполненных работ плотность изученности участка шельфа сейсморазведкой вырастет на 20% - до 0,474 погонного километра на квадратный километр, при этом плотность изученности кондиционными съемками, которые начали проводить в Баренцевом море после 2000 года, увеличится сразу в 17 раз, до 0,084 погонного километра на квадратный километр.

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нефть, россия, чукотка, берингово море, росгеология, роснедра