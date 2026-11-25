https://1prime.ru/20261125/roskachestvo-875518263.html

В России появился первый сертифицированный по ГОСТу автомобильный турмаршрут

В России появился первый сертифицированный по ГОСТу автомобильный турмаршрут - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России появился первый сертифицированный по ГОСТу автомобильный турмаршрут

Роскачество сертифицировало первый в России автомобильный туристический маршрут, им стал путь "В поисках Аленького цветочка" по Самарской области, сообщили РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:20+0300

2026-11-25T08:20+0300

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бизнес

туризм

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самарская область

роскачество

росаккредитация

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Роскачество сертифицировало первый в России автомобильный туристический маршрут, им стал путь "В поисках Аленького цветочка" по Самарской области, сообщили РИА Новости в организации. "Автомобильный туристический маршрут "В поисках Аленького цветочка" по Самарской области стал первым в России, прошедшим сертификацию по госстандарту. Информация о сертификации внесена в реестр Росаккредитации", - сказали в организации. Там добавили, что протяженность первого в стране сертифицированного маршрута составляет 970 километров: путешествие по маршруту рассчитано на четыре дня и включает 16 туристических точек. Отмечается, что сертификация подтверждает безопасность, качество услуг, квалификацию персонала, экологичность природных территорий, предоставление полной и достоверной информации об объектах размещения и питания, графике работы туристических объектов на маршруте.

самарская область

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бизнес, туризм, россия, самарская область, роскачество, росаккредитация