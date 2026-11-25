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Китайский инулин из топинамбура начнут поставлять в Россию

Китайский инулин из топинамбура начнут поставлять в Россию - 25.11.2026, ПРАЙМ

Китайский инулин из топинамбура начнут поставлять в Россию

Китайский производитель получил сертификацию на органический инулин из топинамбура, который планируется поставлять в Россию, рассказали РИА Новости в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:48+0300

2026-11-25T09:48+0300

2026-11-25T10:04+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Китайский производитель получил сертификацию на органический инулин из топинамбура, который планируется поставлять в Россию, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Инулин является веществом для поддержки микрофлоры кишечника и ЖКТ. Он замедляет всасывание углеводов, помогая контролю уровня глюкозы в крови, снижает уровень холестерина и улучшает усвоение кальция. Инулин также применяется в производстве функциональных продуктов питания, БАДов, а также специального питания. "Сертифицированный органический инулин, добытый из топинамбура, появится в России. Процедуру подтверждения прошла продукция китайского производителя Gansu Lircon Biological Co., Ltd из провинции Ганьсу в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество-Органик", - рассказали в организации. "Специалисты Роскачества выполнили выездной аудит производства с отборомпроб и лабораторным исследованием. По результатам принято решение о выдаче сертификата соответствия стандарту ГОСТ 33980-2016", - добавил там. В Роскачестве добавили, что официальные поставки на российский рынок будет осуществлять производитель "ИстАгро Дон", который выпускает продукцию на предприятии в Липецкой области и также имеет "органический" сертификат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, роскачество