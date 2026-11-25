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Россия и Пакистан обсуждают поставки нефти и нефтепродуктов, заявил Цивилев
Россия и Пакистан обсуждают поставки нефти и нефтепродуктов, заявил Цивилев - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Пакистан обсуждают поставки нефти и нефтепродуктов, заявил Цивилев
Поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородов из России в Пакистан обсуждаются, обе страны заинтересованы в этом, заявил журналистам министр... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:18+0300
2026-11-25T13:18+0300
2026-11-25T13:18+0300
россия
нефть
пакистан
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородов из России в Пакистан обсуждаются, обе страны заинтересованы в этом, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Цивилев является председателем российской части МПК.
"Обсуждали (поставки - ред.) нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородов. Все это является предметом нашей совместной работы в рамках межправкомиссии. Стороны обе заинтересованы, нам предстоит пройти целый ряд непростых согласований. Но мы к этой работе готовы", - сказал он по итогам заседания, отвечая на вопрос про обсуждение поставок энергоресурсов из РФ в Пакистан.
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россия, нефть, пакистан, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, Нефть, ПАКИСТАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородов из России в Пакистан обсуждаются, обе страны заинтересованы в этом, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Цивилев является председателем российской части МПК.
"Обсуждали (поставки - ред.) нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородов. Все это является предметом нашей совместной работы в рамках межправкомиссии. Стороны обе заинтересованы, нам предстоит пройти целый ряд непростых согласований. Но мы к этой работе готовы", - сказал он по итогам заседания, отвечая на вопрос про обсуждение поставок энергоресурсов из РФ в Пакистан.