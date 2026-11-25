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Решение о продлении запрета на экспорт бензина из России примут в декабре

Решение о продлении запрета на экспорт бензина из России примут в декабре - 25.11.2026, ПРАЙМ

Решение о продлении запрета на экспорт бензина из России примут в декабре

Решение о продлении запрета на экспорт бензина из России будет приниматься в декабре, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

2026-11-25T15:15+0300

нефть

сша

александр новак

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Решение о продлении запрета на экспорт бензина из России будет приниматься в декабре, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас запрет продлен до конца января (2027 года - ред.)... В декабре будем принимать решение в зависимости от прогноза баланса", - сказал он, отвечая на вопрос, какие решения принимаются в отношении запрета на экспорт бензина из РФ. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило до 31 января 2027 года экспорт бензина - для производителей и непроизводителей, а также газойлей, дизельного и судового топлива - для непроизводителей. В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.

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нефть, сша, александр новак, владимир путин, дональд трамп