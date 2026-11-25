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Россия стала ключевым партнером "Узбекгидроэнерго" в области гидроэнергетики

Россия стала ключевым партнером "Узбекгидроэнерго" в области гидроэнергетики - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия стала ключевым партнером "Узбекгидроэнерго" в области гидроэнергетики

Производственные и проектные компании из России являются ключевыми партнерами для АО "Узбекгидроэнерго" в поставках широкой линейки оборудования и... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:32+0300

2026-11-25T16:32+0300

2026-11-25T16:32+0300

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силовые машины

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ТАШКЕНТ, 25 ноя - ПРАЙМ. Производственные и проектные компании из России являются ключевыми партнерами для АО "Узбекгидроэнерго" в поставках широкой линейки оборудования и проектировании объектов, сообщил журналистам заместитель директора узбекистанского АО "Гидропроект" (входит в состав "Узбекгидроэнерго") Александр Багликов. "Россия является одним из ключевых партнеров Узбекистана в области развития гидроэнергетики", - сказал Багликов в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном центре Sputnik Узбекистан, отвечая об участии компаний из РФ в проектах "Узбекгидроэнерго". Он отметил, что сотрудничество охватывает проектирование гидротехнических сооружений, поставку широкой линейки оборудования - от гидросиловых машин до автоматизированных систем управления. Специалист назвал в числе основных российских партнеров компании "Силовые машины", "Энергосила", ГК "Ракурс", ЭКРА. В числе проектных организаций участвующих в подготовке проектов в гидроэнергетике - АО "Институт Гидропроект", "Ленгидропроект", ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева, "Гидромостстрой". "В части совместного производства гидросилового оборудования - пока находится в перспективном развитии. Но для Узбекистана это представляет большой интерес", - добавил Багликов. В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил программу развития гидроэнергетики в стране на 2026-2032 годы, которая предусматривает 73 проекта общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов, что позволит добавить около 3,6 ГВт новых мощностей. Общая установленная мощность около 150 электростанций Узбекистана на начало 2026 года составляла 25,8 тысяч МВт. В том числе мощность тепловых электростанций – 17,55 тысячи МВт, солнечных – 3,9 тысячи МВт, гидроэлектростанций – 2,44 тысячи МВт, ветровых – 1,65 тысячи МВт. Производство электроэнергии в стране в 2025 году выросло на 6%, до 86,7 миллиарда кВт.ч, потребление – на 14%, до 77,1 миллиарда кВт.ч.

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россия, газ, узбекистан, шавкат мирзиеев, sputnik, силовые машины