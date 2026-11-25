МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В ближайшие дни дополнительную поддержку рублю окажет приближение пика налоговых выплат. Экспортеры увеличивают продажи валютной выручки для перечисления средств в бюджет, что повышает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Основные налоговые платежи приходятся на 30 ноября. По оценкам участников рынка, их объем может составить около 1,6 триллиона рублей. Этот фактор способен поддерживать российскую валюту даже на фоне ухудшения настроений на фондовом рынке и снижения индекса Мосбиржи.Таким образом, пока внутренние факторы поддержки рубля перевешивают негативный эффект от коррекции на рынке акций. На валютном рынке до конца ноября ожидаем колебания доллара в диапазоне 80-84 рубля, евро – в пределах 88-93 рублей, юаня – в коридоре 12-12,6 рубля.Дополнительную поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокая ключевая ставка ЦБ, которая сдерживает спрос на иностранную валюту и сохраняет привлекательность рублевых инструментов. Вместе с тем потенциал укрепления рубля ограничивают операции Минфина в рамках бюджетного правила, геополитическая неопределенность и снижение нефтяных котировок.На нефтяном рынке до конца месяца ожидаем переход торгов Brent в диапазон 80-95 долларов за баррель, Urals – в коридоре 60-80 долларов. Основными факторами давления на котировки остаются снижение премии за геополитический риск и восстановление поставок нефти, а также увеличение добычи странами ОПЕК. Восстановление предложения усиливает опасения относительно возможного профицита на мировом рынке и ограничивает потенциал роста цен.Для рубля снижение нефтяных котировок остается негативным фактором, однако его влияние на внутренний валютный рынок проявляется с определенным временным лагом. Поэтому в краткосрочной перспективе эффект от повышенных продаж экспортной выручки в рамках налогового периода может оказаться сильнее давления со стороны нефтяного рынка.После завершения основных налоговых выплат поддержка рубля со стороны экспортеров может ослабнуть, и тогда динамика нефтяных цен и операции Минфина будут оказывать более заметное влияние на курсы валют.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В ближайшие дни дополнительную поддержку рублю окажет приближение пика налоговых выплат. Экспортеры увеличивают продажи валютной выручки для перечисления средств в бюджет, что повышает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Основные налоговые платежи приходятся на 30 ноября. По оценкам участников рынка, их объем может составить около 1,6 триллиона рублей. Этот фактор способен поддерживать российскую валюту даже на фоне ухудшения настроений на фондовом рынке и снижения индекса Мосбиржи.
Таким образом, пока внутренние факторы поддержки рубля перевешивают негативный эффект от коррекции на рынке акций. На валютном рынке до конца ноября ожидаем колебания доллара в диапазоне 80-84 рубля, евро – в пределах 88-93 рублей, юаня – в коридоре 12-12,6 рубля.
Дополнительную поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокая ключевая ставка ЦБ, которая сдерживает спрос на иностранную валюту и сохраняет привлекательность рублевых инструментов. Вместе с тем потенциал укрепления рубля ограничивают операции Минфина в рамках бюджетного правила, геополитическая неопределенность и снижение нефтяных котировок.
На нефтяном рынке до конца месяца ожидаем переход торгов Brent в диапазон 80-95 долларов за баррель, Urals – в коридоре 60-80 долларов. Основными факторами давления на котировки остаются снижение премии за геополитический риск и восстановление поставок нефти, а также увеличение добычи странами ОПЕК. Восстановление предложения усиливает опасения относительно возможного профицита на мировом рынке и ограничивает потенциал роста цен.
Для рубля снижение нефтяных котировок остается негативным фактором, однако его влияние на внутренний валютный рынок проявляется с определенным временным лагом. Поэтому в краткосрочной перспективе эффект от повышенных продаж экспортной выручки в рамках налогового периода может оказаться сильнее давления со стороны нефтяного рынка.
После завершения основных налоговых выплат поддержка рубля со стороны экспортеров может ослабнуть, и тогда динамика нефтяных цен и операции Минфина будут оказывать более заметное влияние на курсы валют.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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