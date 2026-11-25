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Совет ЕЭК утвердил единые правила маркировки мясной продукции

Совет ЕЭК утвердил единые правила маркировки мясной продукции - 25.11.2026, ПРАЙМ

Совет ЕЭК утвердил единые правила маркировки мясной продукции

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил единые правила электронной маркировки отдельных видов готовой мясной продукции в потребительской... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:52+0300

2026-11-25T13:52+0300

2026-11-25T13:52+0300

бизнес

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил единые правила электронной маркировки отдельных видов готовой мясной продукции в потребительской упаковке, сообщили в пресс-службе ЕЭК. "Совет Евразийской экономической комиссии принял решение "О маркировке отдельных видов мясной продукции средствами идентификации". Документ устанавливает единые для Евразийского экономического союза правила маркировки готовой мясной продукции в потребительской упаковке", - говорится в сообщении. В перечень товаров, подпадающих под новые правила, вошли колбасные изделия, готовые продукты из мяса, субпродуктов и крови, соленое, сушеное и копченое мясо, пищевой свиной жир и жир домашней птицы, а также экстракты и соки из мяса. При этом мясные консервы, маркировка которых уже регулируется отдельным решением ЕЭК, и мясные полуфабрикаты в перечень не вошли. Документ также устанавливает характеристики средств идентификации, требования к сведениям о маркированных товарах, которыми обмениваются страны ЕАЭС, и минимальный объем информации, доступной потребителям. Примечательно, что каждое государство союза самостоятельно решает, вводить ли маркировку такой продукции на своей территории и когда именно. О выбранной дате необходимо уведомить комиссию не позднее чем за шесть месяцев. "Для бизнеса это понятные и одинаковые требования на всем пространстве союза, для контролирующих органов - прозрачность рынка и действенный инструмент против нарушений. А покупатель в любом государстве ЕАЭС, отсканировав код, сможет проверить, что именно он кладет в корзину", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, евразийская экономическая комиссия, еэк, еаэс