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Семь поездов "Таврия" задерживаются из-за ухудшения погоды в Рязанской области
Семь поездов "Таврия" задерживаются из-за ухудшения погоды в Рязанской области - 25.11.2026, ПРАЙМ
Семь поездов "Таврия" задерживаются из-за ухудшения погоды в Рязанской области
Семь пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев в Рязанской области, сообщает компания... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:09+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев в Рязанской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В связи с ухудшением погодных условий и падением деревьев на линии электропередач в Рязанской области сегодня, 25 ноября, задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 9.00 мск в направлении Крыма следуют с опозданиями два состава отправлением 24 ноября: №007 Санкт-Петербург - Керчь задерживается на 4,5 часа и №92 Москва – Керчь - на 4,5 часа. Уточняется, что из Крыма с задержками следуют поезда отправлением 23 ноября: №28 Керчь – Москва опаздывает на 11 часов, №008 Керчь - Санкт-Петербург - на 8,5 часа и №92 Керчь – Москва - на 9 часов.
Также задерживаются поезда "Таврия" отправлением 24 ноября и следующие на материковой части России: №170 Москва - Минеральные Воды опаздывает на 4 часа и №172 Новороссийск - Москва - на 9 часов.
"Сегодня, 25 ноября, отправление поезда №28/27 Москва - Керчь, с Казанского вокзала Москвы, состоится позже своего расписания, не ранее 10.30. Поезд №172/171 Москва-Новороссийск отправится со станции Москва-Казанская не ранее 13.00", - также сообщили в компании.
Там обратили внимание пассажиров на заблаговременное прибытие на вокзал.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КЕРЧЬ, Рязанская область, Гранд сервис экспресс
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев в Рязанской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В связи с ухудшением погодных условий и падением деревьев на линии электропередач в Рязанской области сегодня, 25 ноября, задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 9.00 мск в направлении Крыма следуют с опозданиями два состава отправлением 24 ноября: №007 Санкт-Петербург - Керчь задерживается на 4,5 часа и №92 Москва – Керчь - на 4,5 часа. Уточняется, что из Крыма с задержками следуют поезда отправлением 23 ноября: №28 Керчь – Москва опаздывает на 11 часов, №008 Керчь - Санкт-Петербург - на 8,5 часа и №92 Керчь – Москва - на 9 часов.
Также задерживаются поезда "Таврия" отправлением 24 ноября и следующие на материковой части России: №170 Москва - Минеральные Воды опаздывает на 4 часа и №172 Новороссийск - Москва - на 9 часов.
"Сегодня, 25 ноября, отправление поезда №28/27 Москва - Керчь, с Казанского вокзала Москвы, состоится позже своего расписания, не ранее 10.30. Поезд №172/171 Москва-Новороссийск отправится со станции Москва-Казанская не ранее 13.00", - также сообщили в компании.
Там обратили внимание пассажиров на заблаговременное прибытие на вокзал.