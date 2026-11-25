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Семь поездов "Таврия" задерживаются из-за ухудшения погоды в Рязанской области

Семь поездов "Таврия" задерживаются из-за ухудшения погоды в Рязанской области - 25.11.2026, ПРАЙМ

Семь поездов "Таврия" задерживаются из-за ухудшения погоды в Рязанской области

Семь пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев в Рязанской области, сообщает компания... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:09+0300

2026-11-25T10:09+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Семь пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев в Рязанской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). "В связи с ухудшением погодных условий и падением деревьев на линии электропередач в Рязанской области сегодня, 25 ноября, задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Так, по состоянию на 9.00 мск в направлении Крыма следуют с опозданиями два состава отправлением 24 ноября: №007 Санкт-Петербург - Керчь задерживается на 4,5 часа и №92 Москва – Керчь - на 4,5 часа. Уточняется, что из Крыма с задержками следуют поезда отправлением 23 ноября: №28 Керчь – Москва опаздывает на 11 часов, №008 Керчь - Санкт-Петербург - на 8,5 часа и №92 Керчь – Москва - на 9 часов. Также задерживаются поезда "Таврия" отправлением 24 ноября и следующие на материковой части России: №170 Москва - Минеральные Воды опаздывает на 4 часа и №172 Новороссийск - Москва - на 9 часов. "Сегодня, 25 ноября, отправление поезда №28/27 Москва - Керчь, с Казанского вокзала Москвы, состоится позже своего расписания, не ранее 10.30. Поезд №172/171 Москва-Новороссийск отправится со станции Москва-Казанская не ранее 13.00", - также сообщили в компании. Там обратили внимание пассажиров на заблаговременное прибытие на вокзал.

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