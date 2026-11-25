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ЦБ считает надуманным риск "навеса" депозитов в случае снижения ключевой ставки

ЦБ считает надуманным риск "навеса" депозитов в случае снижения ключевой ставки - 25.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ считает надуманным риск "навеса" депозитов в случае снижения ключевой ставки

ЦБ РФ считает надуманным риск "навеса" розничных депозитов в случае снижения ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:05+0300

2026-11-25T20:05+0300

2026-11-25T20:05+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ считает надуманным риск "навеса" розничных депозитов в случае снижения ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Этот риск часто цитируют. Последние, наверное, уже, если не полтора года, то год так точно. Это надуманно. То есть Центральный Банк, когда принимает решение по изменению ключевой ставки, он учитывает все факторы, все сложные взаимосвязи, которые в конечном счете будут воздействовать на спрос", - сказал он в эфире шоу об инвестициях и экономике "Деньги не спят", отвечая на вопрос, ожидает ли ЦБ риска навеса депозитов, когда ключевая ставка станет однозначной. "Одна из этих взаимосвязей - то, что называется норма сбережений. То есть это та доля нашего дохода, которую мы сберегаем. И речь не идет о том, что депозиты, уже сбереженные, они хлынут в потребление. То, на что мы ориентируемся и что для нас даже более важно - какую долю из наших текущих доходов мы сберегаем, откладывая в какие-то сбережения, не важно, это депозиты, облигации, акции и так далее", - продолжил зампред. Заботкин отметил, что по мере снижения ключевой ставки норма сбережений снижается, поддерживая рост потребления. Это нормальный процесс, и это то, что должно происходить по мере смягчения денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий, пояснил он. Зампред ЦБ сказал, что траектория ключевой ставки будет выбираться таким образом, чтобы снижение нормы сбережений выводило потребительский спрос, с учетом динамики роста доходов, ровно на ту траекторию, которая приземлит инфляцию в 4%. "Логика такая. И поскольку мы целимся в это, то ситуации, что ставка окажется настолько низкой, что все бросятся на свои депозиты покупать цемент, кирпичи, сахар или люстры - это в принципе произойти не может. Хотя действительно это очень широко обсуждается в качестве возможного страшного сценария. Такого сценария быть не может при политике, которая ориентирована на обеспечение низкой инфляции", - подытожил он.

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