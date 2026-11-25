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Цивилев рассказал о росте товарооборота между Россией и Пакистаном

Цивилев рассказал о росте товарооборота между Россией и Пакистаном - 25.11.2026, ПРАЙМ

Цивилев рассказал о росте товарооборота между Россией и Пакистаном

Товарооборот между Россией и Пакистаном за девять месяцев 2026 года вырос на 11% и превысил 300 миллионов долларов, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:30+0300

2026-11-25T13:30+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Пакистаном за девять месяцев 2026 года вырос на 11% и превысил 300 миллионов долларов, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Цивилев является председателем российской части МПК. "Одним из главных приоритетов нашей работы остается увеличение объемов двусторонней торговли... По итогам 9 месяцев двадцать шестого года товарооборот увеличился на 11% и превысил 300 миллионов долларов", - сказал он в ходе вступительного слова на заседании. По словам российского министра, на текущий момент наблюдается восстановление положительной динамики после спада, наблюдавшегося в течение последних двух лет. Цивилев отметил, что серьезный импульс развитию торговых связей между странами придаст заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Пакистаном. Значительную долю российско-пакистанского товарооборота, по его словам, составляют поставки продовольственных товаров - 33%. Цивилев отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем расширении взаимных поставок, а также приветствует решение пакистанской стороны о проведении государственных закупок зерна. Помимо этого, имеется значительный потенциал в наращивании поставок вакцин ветеринарного применения, подчеркнул Цивилев.

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россия, мировая экономика, пакистан, москва, сергей цивилев, еаэс