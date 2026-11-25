Байден обсуждал с Google поддержку нежелательных СМИ в России
USAID: администрация Байдена вела переговоры с Google о поддержке нежелательных СМИ
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Администрация бывшего президента США Джо Байдена в 2022 году обсуждала с Google поддержку — в том числе финансовую — СМИ, признанных в России нежелательными, на фоне отключения монетизации на YouTube. Это следует из документов Агентства США по международному развитию (USAID), с которыми ознакомилось РИА Новости.
В среду USAID заявило, что при прежних администрациях агентство использовали как инструмент продвижения радикальной повестки, "противоречащей американским ценностям". В целях прозрачности агентство опубликовало документы, служебные записки и внутренние переписки, раскрывающие детали своей работы.
В октябре 2022 года Совет национальной безопасности Белого дома направил Google перечень якобы независимых ресурсов, потерявших возможность получать доход от рекламы на YouTube. В список вошли The Insider*, "Медуза"*, "Дождь"*, "Важные истории", "7х7"*, "Проект"*, "Агентство"*, команда Алексея Навального, фонд "Свободная Россия" и движение "Голос"*.
"Джош сообщил, что в рамках недавно подписанного соглашения с Европейским центром журналистики финансирование со стороны Google вскоре позволит начать предоставление грантов российским "независимым" СМИ", — говорится во внутренней переписке сотрудников СНБ от декабря 2022 года. Речь идет о Джошуа Блуменфельде, представителе YouTube, отвечавшем за отношения с властями. По данным переписки, он не уточнил получателей средств, но отметил, что деньги направят всем упомянутым ранее ресурсам, включая "Дождь"*.
Кроме того, администрация Байдена обсуждала с YouTube рекламное продвижение материалов команды Навального* среди российской аудитории. Блуменфельд пообещал рассмотреть этот вопрос.
Деятельность USAID, которое США использовали для реализации внешней политики и как инструмент влияния на другие страны, была фактически приостановлена администрацией Дональда Трампа в феврале 2025 года.
* Все организации имеют в РФ статус иноагентов, а ряд из них признан нежелательными или экстремистскими
* Все организации имеют в РФ статус иноагентов, а ряд из них признан нежелательными или экстремистскими