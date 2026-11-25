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Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,3%

Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,3% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,3%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 20 ноября, выросли на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3% - до... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:55+0300

2026-11-25T18:55+0300

2026-11-25T19:13+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 20 ноября, выросли на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 418,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали увеличения показателя на 1,5 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились до 25,6 миллиона с 26,1 миллиона баррелей.Запасы бензина увеличились на 1,7 миллиона баррелей (на 0,8%) - до 217,7 миллиона, что совпало с ожиданиями аналитиков. Запасы дистиллятов выросли на 0,7 миллиона баррелей (на 0,7%) - до 105,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 1,3 миллиона баррелей.

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нефть, газ, сша