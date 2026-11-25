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"Зарубежнефть" разрабатывает нефтегазовые проекты в Пакистане
"Зарубежнефть" разрабатывает нефтегазовые проекты в Пакистане - 25.11.2026, ПРАЙМ
"Зарубежнефть" разрабатывает нефтегазовые проекты в Пакистане
"Зарубежнефть" занимается разработкой нефтегазовых проектов в Пакистане, Минэнерго РФ поддерживает компанию, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:10+0300
2026-11-25T14:10+0300
2026-11-25T14:10+0300
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сергей цивилев
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Зарубежнефть" занимается разработкой нефтегазовых проектов в Пакистане, Минэнерго РФ поддерживает компанию, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Цивилев - председатель российской части МПК.
"Ведется плодотворное взаимодействие в сфере энергетики. Поддерживаем работу российской компании "Зарубежнефть" с пакистанскими партнерами по разработке нефтегазовых проектов на территории Пакистана", - сказал он в ходе вступительного слова на заседании.
По словам Цивилева, другая российская компания - "Завод Медсинтез" - планирует организовать производство инсулина в Пакистане.
Он также отметил развивающееся сотрудничество в сфере металлургии. Так, компания "Метпромстрой" рассматривает возможность модернизации металлургического комбината в городе Карачи, готова участвовать и в других инфраструктурных проектах на территории Пакистана.
Компания "Водстрой", по его словам, готова помочь в проекте экологического восстановления реки Рави.
Кроме того, министр отметил, что Россия обладает уникальным опытом и мощной научно-технической базой для освоения космического пространства. Он подчеркнул, что РФ готова делиться своими наработками в этой области, а также заинтересована в развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий.
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нефть, россия, пакистан, москва, сергей цивилев, зарубежнефть
Нефть, РОССИЯ, ПАКИСТАН, МОСКВА, Сергей Цивилев, Зарубежнефть
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Зарубежнефть" занимается разработкой нефтегазовых проектов в Пакистане, Минэнерго РФ поддерживает компанию, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Цивилев - председатель российской части МПК.
"Ведется плодотворное взаимодействие в сфере энергетики. Поддерживаем работу российской компании "Зарубежнефть" с пакистанскими партнерами по разработке нефтегазовых проектов на территории Пакистана", - сказал он в ходе вступительного слова на заседании.
По словам Цивилева, другая российская компания - "Завод Медсинтез" - планирует организовать производство инсулина в Пакистане.
Он также отметил развивающееся сотрудничество в сфере металлургии. Так, компания "Метпромстрой" рассматривает возможность модернизации металлургического комбината в городе Карачи, готова участвовать и в других инфраструктурных проектах на территории Пакистана.
Компания "Водстрой", по его словам, готова помочь в проекте экологического восстановления реки Рави.
Кроме того, министр отметил, что Россия обладает уникальным опытом и мощной научно-технической базой для освоения космического пространства. Он подчеркнул, что РФ готова делиться своими наработками в этой области, а также заинтересована в развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий.