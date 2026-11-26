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Алекперов объяснил решение об уходе "Лукойла" с международного рынка
Алекперов объяснил решение об уходе "Лукойла" с международного рынка - 26.11.2026, ПРАЙМ
Алекперов объяснил решение об уходе "Лукойла" с международного рынка
Решение об уходе "Лукойла" с международного рынка связано с политическими факторами, компания надеется вернуться туда в будущем, заявил ее основатель Вагит... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:00+0300
2026-11-26T08:00+0300
2026-11-26T08:00+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Решение об уходе "Лукойла" с международного рынка связано с политическими факторами, компания надеется вернуться туда в будущем, заявил ее основатель Вагит Алекперов.
"Лукойл" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, что мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Накануне консорциум, который включает в себя американские финансовые фирмы Eldridge и Xtellus Partners, а также инвестиционный фонд из ОАЭ Catena и Корпорацию международного финансирования развития (DFC) США, объявил о заключении соглашения о приобретении зарубежных активов "Лукойла".
Согласно его условиям, активы будут приобретены посредством обмена акциями. Консорциум обменяет пакет акций материнской компании ПАО "Лукойл", а также других российских компаний, названия которых не раскрываются, на 100% акций Lukoil International GmbH.
США в октябре прошлого года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. После этого компания начала искать покупателей на свои международные активы.
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бизнес, сша, оаэ, вагит алекперов, лукойл
Бизнес, США, ОАЭ, Вагит Алекперов, Лукойл
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Решение об уходе "Лукойла" с международного рынка связано с политическими факторами, компания надеется вернуться туда в будущем, заявил ее основатель Вагит Алекперов.
"Лукойл" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, что мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Накануне консорциум, который включает в себя американские финансовые фирмы Eldridge и Xtellus Partners, а также инвестиционный фонд из ОАЭ Catena и Корпорацию международного финансирования развития (DFC) США, объявил о заключении соглашения о приобретении зарубежных активов "Лукойла".
Согласно его условиям, активы будут приобретены посредством обмена акциями. Консорциум обменяет пакет акций материнской компании ПАО "Лукойл", а также других российских компаний, названия которых не раскрываются, на 100% акций Lukoil International GmbH.
США в октябре прошлого года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. После этого компания начала искать покупателей на свои международные активы.