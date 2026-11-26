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Алекперов объяснил решение об уходе "Лукойла" с международного рынка

Алекперов объяснил решение об уходе "Лукойла" с международного рынка - 26.11.2026, ПРАЙМ

Алекперов объяснил решение об уходе "Лукойла" с международного рынка

Решение об уходе "Лукойла" с международного рынка связано с политическими факторами, компания надеется вернуться туда в будущем, заявил ее основатель Вагит... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:00+0300

2026-11-26T08:00+0300

2026-11-26T08:00+0300

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сша

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вагит алекперов

лукойл

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Решение об уходе "Лукойла" с международного рынка связано с политическими факторами, компания надеется вернуться туда в будущем, заявил ее основатель Вагит Алекперов. "Лукойл" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, что мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться", - сказал он в интервью ИС "Вести". Накануне консорциум, который включает в себя американские финансовые фирмы Eldridge и Xtellus Partners, а также инвестиционный фонд из ОАЭ Catena и Корпорацию международного финансирования развития (DFC) США, объявил о заключении соглашения о приобретении зарубежных активов "Лукойла". Согласно его условиям, активы будут приобретены посредством обмена акциями. Консорциум обменяет пакет акций материнской компании ПАО "Лукойл", а также других российских компаний, названия которых не раскрываются, на 100% акций Lukoil International GmbH. США в октябре прошлого года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. После этого компания начала искать покупателей на свои международные активы.

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бизнес, сша, оаэ, вагит алекперов, лукойл