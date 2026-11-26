https://1prime.ru/20261126/analitik-875568514.html

Аналитик: предпосылок для резкого ослабления рубля нет

Аналитик: предпосылок для резкого ослабления рубля нет - 26.11.2026, ПРАЙМ

Аналитик: предпосылок для резкого ослабления рубля нет

На нефтяном рынке продолжается коррекция после осенних максимумов. В конце октября стоимость Brent достигала 117 долларов за баррель, а российская Urals в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:38+0300

2026-11-26T08:38+0300

2026-11-26T08:38+0300

статья

нефть

опек

банк россии

рынок

минфин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875568514.jpg?1795671506

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. На нефтяном рынке продолжается коррекция после осенних максимумов. В конце октября стоимость Brent достигала 117 долларов за баррель, а российская Urals в середине сентября поднималась до 121 доллара. К концу ноября котировки снизились почти на 26%. Основными причинами стали ослабление геополитической премии, постепенное восстановление мировых поставок и увеличение добычи странами ОПЕК.По мере снижения опасений относительно перебоев с поставками спекулятивная составляющая в ценах на нефть также сокращается.До конца ноября ожидаем торги Brent в диапазоне 80–95 долларов за баррель, Urals — в коридоре 60–80 долларов. Эти уровни остаются комфортными для российской экономики, несмотря на коррекцию.Для рубля снижение нефтяных котировок пока не создает критических рисков. Нефтяная конъюнктура остается важным фактором, однако динамика российской валюты сейчас во многом определяется внутренним балансом спроса и предложения. Поддержку рублю оказывает высокая ключевая ставка Банка России, которая повышает привлекательность рублевых инструментов и ограничивает спрос на иностранную валюту. Дополнительным фактором выступает налоговый период: экспортеры наращивают продажи валютной выручки для исполнения обязательств перед бюджетом. В результате снижение цен на нефть в краткосрочной перспективе частично компенсируется увеличением предложения валюты на внутреннем рынке.В целом текущая коррекция нефтяного рынка не дает оснований ожидать резкого ухудшения макроэкономической ситуации в России. Диапазон 60–80 долларов за баррель Urals позволяет сохранять экономическую заинтересованность нефтяных компаний в добыче и экспорте и обеспечивает поступление значительных нефтегазовых доходов в бюджет. Российская экономика уже адаптировалась к внешним ограничениям и изменению логистических маршрутов. Поэтому даже при менее благоприятной внешней конъюнктуре предпосылок для резкого ослабления рубля пока нет.На валютном рынке к началу зимы ожидаем колебания доллара в диапазоне 80–84 рубля, евро — в пределах 88–93 рубля, биржевые торги юанем пройдут в коридоре 12–12,6 рубля.Начало зимы американская валюта, вероятнее всего, встретит вблизи отметки 83 рубля.При этом дальнейшая динамика будет зависеть от сочетания нефтяных котировок, объемов экспортной выручки, операций Минфина по бюджетному правилу и внешнеполитического фона. Если снижение цен на нефть окажется более существенным и продолжительным, доллар к концу года может подняться до 88 рублей.Российский внебиржевой валютный рынок уже более 20 лет является высокотехнологичным, он продолжает опережающее развитие, став сегодня стратегическим ориентиром в курсообразовании ключевых мировых валют к рублю. Все трейдеры и инвесторы на российском Forex в значительной степени защищены от геополитических рисков, уже более пяти лет наиболее востребованный инструмент на торгах — валютная пара евро/доллар.На фоне введения санкций западными странами в адрес российских финансовых институтов объемы торгов на внебиржевом валютном рынке России демонстрируют устойчивый рост. Ограничения не привели к ожидаемым результатам.Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

нефть, опек, банк россии, рынок, минфин