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Власти Бали предупредили об угрозозе кибератак для туристов

Власти Бали предупредили об угрозозе кибератак для туристов - 26.11.2026, ПРАЙМ

Власти Бали предупредили об угрозозе кибератак для туристов

Киберугрозы для цифровой инфраструктуры Бали могут затронуть безопасность туристов, бронирование отелей и платежи, предупредил вице-губернатор индонезийского... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:17+0300

2026-11-26T14:17+0300

2026-11-26T14:17+0300

технологии

туризм

бали

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ДЖАКАРТА, 26 ноя — ПРАЙМ. Киберугрозы для цифровой инфраструктуры Бали могут затронуть безопасность туристов, бронирование отелей и платежи, предупредил вице-губернатор индонезийского острова И Ньоман Гири Праста. "Киберпространство стало жизненно важной артерией туризма Бали. Его надежность и безопасность определяют безопасность, комфорт и доверие туристов", — заявил он. Вице-губернатор выступил в четверг в Денпасаре на встрече с парламентской рабочей группой, занимающейся подготовкой законопроекта о кибербезопасности и киберустойчивости. По его словам, туристическая отрасль острова во многом зависит от цифровых сервисов — систем бронирования гостиниц, электронных платежей, транспортных услуг, работы аэропорта и обработки персональных данных путешественников. "Нарушение работы любого из этих звеньев может непосредственно отразиться на качестве обслуживания и доверии отдыхающих", - отметил чиновник. Как передает агентство ANTARA, власти Бали поддержали ускорение подготовки законопроекта для защиты цифровой туристической инфраструктуры и персональных данных гостей острова. В регионе уже действует группа реагирования на киберинциденты, развиваются системы мониторинга безопасности и программы цифровой грамотности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, туризм, бали