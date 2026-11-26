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Петербургская биржа ждет решения правительства по нормативу продаж бензина
Петербургская биржа ждет решения правительства по нормативу продаж бензина - 26.11.2026, ПРАЙМ
Петербургская биржа ждет решения правительства по нормативу продаж бензина
Петербургская биржа к концу года ожидает решения правительства России о возврате норматива обязательных биржевых продаж бензина на уровень в 15% или продлении... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:16+0300
2026-11-26T10:16+0300
2026-11-26T10:16+0300
бизнес
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игорь артемьев
сергей цивилев
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центральный банк
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Петербургская биржа к концу года ожидает решения правительства России о возврате норматива обязательных биржевых продаж бензина на уровень в 15% или продлении действия сниженного показателя в 10%, сообщил журналистам президент биржи Игорь Артемьев.
Норматив обязательных продаж бензина на бирже был снижен с 15% до 10% с 1 июля на три месяца. В августе правительство продлило действие сниженного норматива продаж в 10% до конца текущего года. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда отмечал, что это изменение позволит минимизировать влияние краткосрочных спекулятивных факторов на цену.
"Я надеюсь, что к этому времени какие-то решения будут приняты, потому что они обсуждаются. Для нас самый главный вопрос - это будут ли уменьшенные нормативы продаж на бирже, которые фактически сложились, продлены дальше на следующий квартал или полугодие", - сказал Артемьев.
Он добавил, что введение пониженных нормативов было оправдано необходимостью не допустить стремительной спекуляции на рынке, однако по мере стабилизации ситуации нормативы должны вернуться к прежним значениям.
Артемьев также отметил, что решение должно быть принято в декабре в зависимости от того, насколько точно биржевая система реестров конечных потребителей определит реальных покупателей топлива.
Перед биржей и регуляторами стояла проблема конечных потребителей, которую было необходимо решить для ограничения спекуляций на стоимости нефтепродуктов и неконтролируемого роста цен, объяснил президент торговой площадки.
"Эту систему мы построили на бирже. Мы ввели ее в действие с помощью Центрального банка 16 сентября этого года", - уточнил он. По его словам, экспериментальные реестры уже направляются в Минэнерго РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Артемьев пояснил, что биржа на текущий момент отслеживает всю цепочку приобретения топлива партиями от одной тонны. Кроме того, торговая площадка имеет доступ к данным железной дороги о перемещении топлива. "Двойным наложением двух систем мы делаем сейчас эти экспериментальные реестры", - добавил он.
Биржа также рассчитывает, что правительство не будет надолго продлевать зачет внебиржевых сделок в биржевой норматив.
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бизнес, россия, игорь артемьев, сергей цивилев, центральные банки, центральный банк
Бизнес, РОССИЯ, Игорь Артемьев, Сергей Цивилев, центральные банки, Центральный банк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Петербургская биржа к концу года ожидает решения правительства России о возврате норматива обязательных биржевых продаж бензина на уровень в 15% или продлении действия сниженного показателя в 10%, сообщил журналистам президент биржи Игорь Артемьев.
Норматив обязательных продаж бензина на бирже был снижен с 15% до 10% с 1 июля на три месяца. В августе правительство продлило действие сниженного норматива продаж в 10% до конца текущего года. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда отмечал, что это изменение позволит минимизировать влияние краткосрочных спекулятивных факторов на цену.
"Я надеюсь, что к этому времени какие-то решения будут приняты, потому что они обсуждаются. Для нас самый главный вопрос - это будут ли уменьшенные нормативы продаж на бирже, которые фактически сложились, продлены дальше на следующий квартал или полугодие", - сказал Артемьев.
Он добавил, что введение пониженных нормативов было оправдано необходимостью не допустить стремительной спекуляции на рынке, однако по мере стабилизации ситуации нормативы должны вернуться к прежним значениям.
Артемьев также отметил, что решение должно быть принято в декабре в зависимости от того, насколько точно биржевая система реестров конечных потребителей определит реальных покупателей топлива.
Перед биржей и регуляторами стояла проблема конечных потребителей, которую было необходимо решить для ограничения спекуляций на стоимости нефтепродуктов и неконтролируемого роста цен, объяснил президент торговой площадки.
"Эту систему мы построили на бирже. Мы ввели ее в действие с помощью Центрального банка 16 сентября этого года", - уточнил он. По его словам, экспериментальные реестры уже направляются в Минэнерго РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Артемьев пояснил, что биржа на текущий момент отслеживает всю цепочку приобретения топлива партиями от одной тонны. Кроме того, торговая площадка имеет доступ к данным железной дороги о перемещении топлива. "Двойным наложением двух систем мы делаем сейчас эти экспериментальные реестры", - добавил он.
Биржа также рассчитывает, что правительство не будет надолго продлевать зачет внебиржевых сделок в биржевой норматив.