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Петербургская биржа ждет решения правительства по нормативу продаж бензина

Петербургская биржа ждет решения правительства по нормативу продаж бензина - 26.11.2026, ПРАЙМ

Петербургская биржа ждет решения правительства по нормативу продаж бензина

Петербургская биржа к концу года ожидает решения правительства России о возврате норматива обязательных биржевых продаж бензина на уровень в 15% или продлении... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:16+0300

2026-11-26T10:16+0300

2026-11-26T10:16+0300

бизнес

россия

игорь артемьев

сергей цивилев

центральные банки

центральный банк

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Петербургская биржа к концу года ожидает решения правительства России о возврате норматива обязательных биржевых продаж бензина на уровень в 15% или продлении действия сниженного показателя в 10%, сообщил журналистам президент биржи Игорь Артемьев. Норматив обязательных продаж бензина на бирже был снижен с 15% до 10% с 1 июля на три месяца. В августе правительство продлило действие сниженного норматива продаж в 10% до конца текущего года. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда отмечал, что это изменение позволит минимизировать влияние краткосрочных спекулятивных факторов на цену. "Я надеюсь, что к этому времени какие-то решения будут приняты, потому что они обсуждаются. Для нас самый главный вопрос - это будут ли уменьшенные нормативы продаж на бирже, которые фактически сложились, продлены дальше на следующий квартал или полугодие", - сказал Артемьев. Он добавил, что введение пониженных нормативов было оправдано необходимостью не допустить стремительной спекуляции на рынке, однако по мере стабилизации ситуации нормативы должны вернуться к прежним значениям. Артемьев также отметил, что решение должно быть принято в декабре в зависимости от того, насколько точно биржевая система реестров конечных потребителей определит реальных покупателей топлива. Перед биржей и регуляторами стояла проблема конечных потребителей, которую было необходимо решить для ограничения спекуляций на стоимости нефтепродуктов и неконтролируемого роста цен, объяснил президент торговой площадки. "Эту систему мы построили на бирже. Мы ввели ее в действие с помощью Центрального банка 16 сентября этого года", - уточнил он. По его словам, экспериментальные реестры уже направляются в Минэнерго РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Артемьев пояснил, что биржа на текущий момент отслеживает всю цепочку приобретения топлива партиями от одной тонны. Кроме того, торговая площадка имеет доступ к данным железной дороги о перемещении топлива. "Двойным наложением двух систем мы делаем сейчас эти экспериментальные реестры", - добавил он. Биржа также рассчитывает, что правительство не будет надолго продлевать зачет внебиржевых сделок в биржевой норматив.

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бизнес, россия, игорь артемьев, сергей цивилев, центральные банки, центральный банк