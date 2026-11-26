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В Донецке восстанавливают электроснабжение для почти 60 тысяч абонентов
В Донецке восстанавливают электроснабжение для почти 60 тысяч абонентов - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке восстанавливают электроснабжение для почти 60 тысяч абонентов
Электроснабжение восстанавливают для почти 60 тысяч абонентов в Донецке из-за отключения более 556 трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T19:58+0300
2026-11-26T19:58+0300
2026-11-26T19:58+0300
донецк
крым
севастополь
сергей цивилев
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ДОНЕЦК, 26 ноя - ПРАЙМ. Электроснабжение восстанавливают для почти 60 тысяч абонентов в Донецке из-за отключения более 556 трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В связи с превышением допустимой нагрузки по сети частично во всех районах Донецка обесточено 556 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 57 848 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.
В понедельник Минэнерго РФ сообщило о планах дополнительно обеспечить Донецкую и Луганскую Народные Республики, Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области энергетическим оборудованием.
Вопросы поставок техники, а также формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов обсуждались на совещаниях министра энергетики Сергея Цивилева с представителями профильных ведомств и региональных властей.
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донецк, крым, севастополь, сергей цивилев
Донецк, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Цивилев
ДОНЕЦК, 26 ноя - ПРАЙМ. Электроснабжение восстанавливают для почти 60 тысяч абонентов в Донецке из-за отключения более 556 трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В связи с превышением допустимой нагрузки по сети частично во всех районах Донецка обесточено 556 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 57 848 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.
В понедельник Минэнерго РФ сообщило о планах дополнительно обеспечить Донецкую и Луганскую Народные Республики, Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области энергетическим оборудованием.
Вопросы поставок техники, а также формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов обсуждались на совещаниях министра энергетики Сергея Цивилева с представителями профильных ведомств и региональных властей.