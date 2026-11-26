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ЕАБР планирует вложить в проекты в Новом Ташкенте на 100 миллионов долларов

ЕАБР планирует вложить в проекты в Новом Ташкенте на 100 миллионов долларов - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЕАБР планирует вложить в проекты в Новом Ташкенте на 100 миллионов долларов

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует профинансировать проекты в городе Новый Ташкент на 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба банка. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:39+0300

2026-11-26T18:39+0300

2026-11-26T18:40+0300

ташкент

узбекистан

центральная азия

николай подгузов

еабр

мировая экономика

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ТАШКЕНТ, 26 ноя – ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует профинансировать проекты в городе Новый Ташкент на 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба банка. По данным пресс-службы, ЕАБР и дирекция по строительству Нового Ташкента подписали меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры проекта. "Новый Ташкент — один из наиболее масштабных градостроительных проектов в Центральной Азии, реализация которого потребует значительных инвестиций и современных финансовых решений. Уже на первом этапе мы рассматриваем перспективные проекты на сумму 100 миллионов долларов", - цитирует председателя правления ЕАБР Николая Подгузова пресс-служба банка. Отдельным направлением сотрудничества станет привлечение инвестиций из государств — участников ЕАБР. В рамках меморандума стороны также рассмотрят возможность привлечения на предпроектную подготовку Фонда технического содействия ЕАБР для проведения необходимых исследований, разработки технико-экономических обоснований и структурирования проектов, добавили в пресс-службе. Новый Ташкент - проект на площади более 20 тысяч гектаров, возводимый на окраине нынешней столицы Узбекистана и рассчитанный на 1 миллион человек. Строительство первых объектов города началось в апреле 2024 года, завершить проект намечено в 2045 году. В Новый Ташкент планируется переместить госучреждения, вузы, открыть ряд объектов туризма и бизнеса, это снизит нагрузку на инфраструктуру нынешнего Ташкенте, где сейчас проживает около 3 миллионов человек. Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство банка в республике.

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узбекистан

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ташкент, узбекистан, центральная азия, николай подгузов, еабр, мировая экономика