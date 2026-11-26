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ЕЭК предложила продлить антидемпинговую пошлину на трубы с Украины на пять лет

ЕЭК предложила продлить антидемпинговую пошлину на трубы с Украины на пять лет - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЕЭК предложила продлить антидемпинговую пошлину на трубы с Украины на пять лет

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает продлить антидемпинговую пошлину в отношении бесшовных нержавеющих труб с Украины сроком на пять лет,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:21+0300

2026-11-26T15:21+0300

2026-11-26T15:21+0300

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает продлить антидемпинговую пошлину в отношении бесшовных нержавеющих труб с Украины сроком на пять лет, сообщила комиссия. В начале мая ЕЭК начала повторное расследование против труб из коррозионностойкой стали с Украины, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать заключение о возможности возобновления демпингового импорта товара из Украины и возобновления причинения ущерба отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры... предлагается продлить срок действия антидемпинговой меры, установленной решением №6, на 5 лет", - сказано в докладе. В случае прекращения действия пошлины цена труб с Украины может быть достаточно низкой, что в случае восстановления поставок приведет к существенному ухудшению в том числе объемов производства и реализации данной продукции в ЕАЭС. Антидемпинговая пошлина на нержавеющие трубы с Украины в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной пошлины в зависимости от производителя была введена в феврале 2016 года. В 2021 году мера была продлена до 6 сентября 2026 года.

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россия, украина, евразийская экономическая комиссия, еэк, еаэс