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Иракский эксперт призвал Багдаду диверсифицировать экспорт нефти

Иракский эксперт призвал Багдаду диверсифицировать экспорт нефти - 26.11.2026, ПРАЙМ

Иракский эксперт призвал Багдаду диверсифицировать экспорт нефти

Багдаду следует заниматься в первую очередь диверсификацией экспорта нефти и развитием соответствующей инфраструктуры на случай кризисов, чтобы его требования о | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T00:52+0300

2026-11-26T00:52+0300

2026-11-26T00:52+0300

нефть

мировая экономика

ирак

ормузский пролив

багдад

опек

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БАГДАД, 26 ноя – ПРАЙМ. Багдаду следует заниматься в первую очередь диверсификацией экспорта нефти и развитием соответствующей инфраструктуры на случай кризисов, чтобы его требования о повышении квоты в рамках ОПЕК были оправданы, заявил РИА Новости иракский эксперт по нефтяным рынкам и энергетике Асем Джихад. "Успех нефтяной политики измеряется не объявленным объемом производственных мощностей, а способностью Ирака трансформировать добычу в стабильный экспорт и устойчивую прибыль. Кризис в Ормузском проливе доказал, что одно дело иметь мощности по добыче нефти, а другое – быть способными экспортировать нефть в разных обстоятельствах. Какова экономическая польза от более высоких квот, если Ирак не сможет экспортировать нефть в случае кризисов?", - отметил эксперт. По словам эксперта, кризис в Ормузе продемонстрировал, что реальный вызов заключается именно в способности страны экспортировать "черное золото" в случае подобных перебоев. "Ирак был вынужден значительно сократить добычу из-за сбоев в экспорте и ограниченной доступности альтернатив. Это подчеркивает наличие узких мест в системе транспортировки и экспорта, а также ее неспособность противостоять кризисам. Потребуются колоссальные инвестиции, годы планирования и реализации для строительства трубопроводов, насосных станций, нефтехранилищ и альтернативных точек сбыта. Таким образом, Ирак будет вновь сталкиваться с такими кризисами, пока не начнет решать эти проблемы, модифицируя имеющиеся системы и ускоряя стратегические проекты", - пояснил Джихад. Секретариат ОПЕК провел заключительное совещание по оценке производственных мощностей стран ОПЕК+, сообщила организация 16 ноября. Однако некоторые страны оказались недовольны оценками своих базовых уровней добычи. Например, Ирак отверг результаты исследования, согласно которому максимальные нефтедобывающие мощности страны составляют менее 5 миллионов баррелей в сутки, писало агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. ОПЕК+ в конце мая прошлого года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать. В воскресенье, 29 ноября, ОПЕК+ проведет серию встреч: заседания мониторингового комитета, всех глав делегаций, а также семи стран - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, Алжира и Омана. Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможности экспорта своей нефти через их порты на фоне проблем с навигацией в Ормузском проливе, сообщило в начале ноября министерство нефти Ирака. Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.

ирак

ормузский пролив

багдад

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нефть, мировая экономика, ирак, ормузский пролив, багдад, опек