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ФПК рассчитывает завершить 2026 год с ростом пассажиропотока
ФПК рассчитывает завершить 2026 год с ростом пассажиропотока - 26.11.2026, ПРАЙМ
ФПК рассчитывает завершить 2026 год с ростом пассажиропотока
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) ожидает положительную динамику перевозок по итогам 2026 года, в том числе за счет развития дневных... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T17:52+0300
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калининград
федеральная пассажирская компания
фпк
ржд
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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) ожидает положительную динамику перевозок по итогам 2026 года, в том числе за счет развития дневных скоростных поездов, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов. Он принял участие в юбилейных торжествах, посвященных 65-летию поезда "Янтарь" (Калининград-Москва), которые состоялись на Южном вокзале в Калининграде. "В динамике будем с плюсом точно. Мы сейчас над этим работаем. Но это и не могло не быть, потому что добавлено столько дневных скоростных поездов - "Аврора", "Буревестники". Мы буквально в августе очень много перевозили именно дневными скоростными поездами двухэтажными. Мы нацелены планы все выполнить, даже чуть-чуть перевыполнить", - сказал Пегов. Глава ФПК также отметил плановое обновление подвижного состава совместно с Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ), который вышел на мощность выпуска до 1,3 тысячи вагонов в год.
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бизнес, россия, калининград, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
КАЛИНИНГРАД, 26 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) ожидает положительную динамику перевозок по итогам 2026 года, в том числе за счет развития дневных скоростных поездов, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов.
Он принял участие в юбилейных торжествах, посвященных 65-летию поезда "Янтарь" (Калининград-Москва), которые состоялись на Южном вокзале в Калининграде.
"В динамике будем с плюсом точно. Мы сейчас над этим работаем. Но это и не могло не быть, потому что добавлено столько дневных скоростных поездов - "Аврора", "Буревестники". Мы буквально в августе очень много перевозили именно дневными скоростными поездами двухэтажными. Мы нацелены планы все выполнить, даже чуть-чуть перевыполнить", - сказал Пегов.
Глава ФПК также отметил плановое обновление подвижного состава совместно с Тверским вагоностроительным заводом (ТВЗ), который вышел на мощность выпуска до 1,3 тысячи вагонов в год.