https://1prime.ru/20261126/fpk-875600007.html

ФПК и "Бюро 1440": прорыв в интернете в поездах произойдет за три года

ФПК и "Бюро 1440": прорыв в интернете в поездах произойдет за три года - 26.11.2026, ПРАЙМ

ФПК и "Бюро 1440": прорыв в интернете в поездах произойдет за три года

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) совместно с российской компанией "Бюро 1440" планируют достичь существенного прорыва в доступе пассажиров в | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:16+0300

2026-11-26T19:16+0300

2026-11-26T19:20+0300

технологии

бизнес

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

фпк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875600007.jpg?1795710039

КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) совместно с российской компанией "Бюро 1440" планируют достичь существенного прорыва в доступе пассажиров в интернет в течение ближайших трех лет, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов. Ранее в ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников говорил в интервью РИА Новости, что компания в 2026–2027 годах протестирует спутниковую связь в поездах для стабильного интернета у пассажиров. О старте тестирования спутниковой связи в поездах в России в октябре текущего года сообщал также замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. Партнерами в этом проекте выступает "Бюро 1440". "С "Бюро 1440" отрабатываются технологии - это спутниковый интернет и передача сигналов в вагоны. Мы в начале пути, но положительные итоги уже есть… Я думаю, что следующий год или ближайшие три года будут именно прорывные. Это будет действительно существенный прорыв в плане доступа пассажиров в сеть интернет", - сказал Пегов. АО "Федеральная пассажирская компания" обеспечивает основной объем пассажирских перевозок в поездах дальнего следования в России. "Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания, создающая низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения широкополосного доступа в интернет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк