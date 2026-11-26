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Грузопоток Астраханской области и Ирана превысил шесть миллионов тонн

Грузопоток Астраханской области и Ирана превысил шесть миллионов тонн - 26.11.2026, ПРАЙМ

Грузопоток Астраханской области и Ирана превысил шесть миллионов тонн

Грузопоток между Астраханской областью и Ираном превысил 6,6 миллиона тонн за 10 месяцев 2026 года, рост составил 40% относительно 2025 года, сообщил РИА... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:18+0300

2026-11-26T15:18+0300

2026-11-26T15:18+0300

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АСТРАХАНЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Грузопоток между Астраханской областью и Ираном превысил 6,6 миллиона тонн за 10 месяцев 2026 года, рост составил 40% относительно 2025 года, сообщил РИА Новости генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Ахмад Хейдариан. "В прошлом году объем грузов, отправленных из Астраханской области в Исламскую Республику Иран, составил 4,5 миллиона тонн. В текущем году всего за 10 месяцев этот показатель превысил 6,6 миллиона тонн… Рост грузооборота между Астраханской областью и Исламской Республикой по сравнению с 2025 годом составил более 40%", - сказал Хейдариан в кулуарах IV Астраханского международного форума "МТК "Север-Юг" - новые горизонты и возможности". Он отметил, что генеральное консульство Ирана в Астрахани имеет хорошие отношения с правительством области, что помогает координировать взаимодействие, а все, что зависит от генерального консульства и Астраханской области в контексте экономического сотрудничества, содействия бизнесу и возникающих проблем, выполняется и решается в полном объеме. Форум "МТК "Север-Юг" - новые горизонты и возможности" призван помочь бизнесу из России и стран СНГ найти новые рынки сбыта в Иране, Ираке, Афганистане, а также в странах Восточной Африки и Индии.

астраханская область

иран

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россия, астраханская область, иран, астрахань, мтк "север-юг", снг