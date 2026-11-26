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Туристический поезд "Балтийское кольцо" презентовали в Калининграде

Туристический поезд "Балтийское кольцо" презентовали в Калининграде - 26.11.2026, ПРАЙМ

Туристический поезд "Балтийское кольцо" презентовали в Калининграде

Презентация первого в Калининградской области круизного туристического поезда "Балтийское кольцо" прошла на Южном вокзале Калининграда, финальный отрезок... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:32+0300

2026-11-26T18:32+0300

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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — ПРАЙМ. Презентация первого в Калининградской области круизного туристического поезда "Балтийское кольцо" прошла на Южном вокзале Калининграда, финальный отрезок маршрута состав преодолеет на тяге исторического паровоза серии Эр, передает корреспондент РИА Новости. Дебютный рейс нового поезда состоится в пятницу, 27 ноября. Трехдневный железнодорожный круиз организован компанией "РЖД Тур" по кольцевому маршруту Калининград - Светлогорск - Зеленоградск - Калининград. Маршрут построен по принципу "отеля на колесах": днем туристы осматривают достопримечательности (включая Кафедральный собор, поселок Янтарный, курорты побережья и национальный парк "Куршская коса"), а ночью отдыхают в новых купейных вагонах. По словам генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Дмитрия Пегова, для запуска ретротяги на участке Зеленоградск - Калининград провели большую подготовительную работу. "Паровозу серии Эр больше 50 лет. Много потрачено усилий для того, чтобы его сюда передислоцировать, а самое главное - научить людей здесь в депо его эксплуатировать, обучить локомотивные бригады и обслуживающий персонал. Паровозы всегда привлекают туристов, где бы они ни передвигались, - это такая маленькая изюминка для этого туристического поезда", - сказал Пегов журналистам. Он отметил, что если проект понравится пассажирам, можно будет рассматривать использование специализированного подвижного состава с теми наработками, которые есть у ФПК и РЖД в целом, повышая уровень комфорта. Начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин сообщил, что руководство магистрали и ФПК уже обсуждает новые туристические проекты в регионе на 2027 год. "Мы с Дмитрием Владимировичем (Пеговым - ред.) это обсуждаем. Я надеюсь, что мы все-таки придем к каким-то договоренностям. Пока не будем всех секретов раскрывать, но я думаю, что в следующем году мы удивим как гостей нашего города, так и жителей Калининграда и области", - сказал Сапегин. После дебютного рейса 27 ноября следующие поездки "Балтийского кольца" запланированы на новогодние праздники 2 и 5 января 2027 года.

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бизнес, туризм, россия, калининград, ржд, федеральная пассажирская компания, фпк