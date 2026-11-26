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Хуситы нанесли удар по НПЗ на юге Саудовской Аравии

Хуситы нанесли удар по НПЗ на юге Саудовской Аравии - 26.11.2026, ПРАЙМ

Хуситы нанесли удар по НПЗ на юге Саудовской Аравии

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Джизан на юге Саудовской Аравии, сообщил... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:14+0300

2026-11-26T18:14+0300

2026-11-26T18:14+0300

нефть

йемен

саудовская аравия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875594281.jpg?1795706041

ДОХА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Джизан на юге Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель арабской коалиции против хуситов Турки аль-Малики. "Нефтеперерабатывающий завод в Джизане подвергся атаке со стороны террористического ополчения хуситов", - написал он в социальной сети Х. Представитель коалиции предупредил, что "нападения на мирных жителей и гражданские объекты королевства встретят жесткий военный ответ".

йемен

саудовская аравия

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нефть, йемен, саудовская аравия