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Китай с 27 ноября снизит цены на бензин и дизельное топливо
Китай с 27 ноября снизит цены на бензин и дизельное топливо - 26.11.2026, ПРАЙМ
Китай с 27 ноября снизит цены на бензин и дизельное топливо
Китай, начиная с 27 ноября, снизит стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке на 66,04 и 63,79 доллара за тонну соответственно, сообщает... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:57+0300
2026-11-26T15:57+0300
2026-11-26T15:57+0300
нефть
мировая экономика
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Китай, начиная с 27 ноября, снизит стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке на 66,04 и 63,79 доллара за тонну соответственно, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"В соответствии с изменением цен на нефть на международном рынке, с 00.00 27 ноября (19.00 26 ноября мск - ред.) цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 440 и 425 юаней за тонну соответственно (66,04 и 63,79 доллара США - ред.)", - говорится в сообщении.
В пересчете на литр снижение составит: 0,052 доллара на бензин марки 92, 0,055 доллара на бензин марки 95 и 0,054 - на дизельное топливо.
Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара США) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
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нефть, мировая экономика, китай, сша
Нефть, Мировая экономика, КИТАЙ, США
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Китай, начиная с 27 ноября, снизит стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке на 66,04 и 63,79 доллара за тонну соответственно, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"В соответствии с изменением цен на нефть на международном рынке, с 00.00 27 ноября (19.00 26 ноября мск - ред.) цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 440 и 425 юаней за тонну соответственно (66,04 и 63,79 доллара США - ред.)", - говорится в сообщении.
В пересчете на литр снижение составит: 0,052 доллара на бензин марки 92, 0,055 доллара на бензин марки 95 и 0,054 - на дизельное топливо.
Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара США) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.