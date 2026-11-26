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Минпромторг продолжает проработку вопроса о введении акциза на импортную сталь

Минпромторг продолжает проработку вопроса о введении акциза на импортную сталь - 26.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг продолжает проработку вопроса о введении акциза на импортную сталь

Минпромторг России совместно с заинтересованными ведомствами продолжает проработку возможности введения акциза на импортную сталь, заявил журналистам глава... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:16+0300

2026-11-26T14:16+0300

2026-11-26T14:20+0300

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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России совместно с заинтересованными ведомствами продолжает проработку возможности введения акциза на импортную сталь, заявил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах Международного горно-металлургического форума Таджикистана. "Минпромторг России совместно с заинтересованными ведомствами продолжает проработку данного вопроса. Наша основная задача - обеспечить равные конкурентные условия для российских производителей и поставщиков импортной металлопродукции. Сегодня отечественные металлургические предприятия уплачивают акциз на жидкую сталь, в то время как в отношении импортируемой продукции аналогичный механизм не применяется", - сказал министр. Он добавил, что с учетом позиции отраслевого сообщества Минпромторг подготовил предложения по перечню металлопродукции, на которую может быть распространен соответствующий механизм. При этом рассматривается его применение исключительно в отношении продукции из стран, не входящих в ЕАЭС. "Окончательные параметры и сроки реализации инициативы будут определены по результатам межведомственного согласования", - отметил Алиханов. Как сообщал в среду журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, вопрос о введении акциза на импортную сталь в повестке дня пока не стоит, соответствующие изменения в Налоговый кодекс сейчас не планируются. Сазанов отметил, что это вопрос исключительно промышленной политики и должен быть адресован Минпромторгу.

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бизнес, россия, таджикистан, антон алиханов, алексей сазанов, минпромторг, еаэс