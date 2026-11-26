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Виллы на Бали стали базами мошенников для атак на жертв за рубежом

Виллы на Бали стали базами мошенников для атак на жертв за рубежом - 26.11.2026, ПРАЙМ

Виллы на Бали стали базами мошенников для атак на жертв за рубежом

Виллы и местную инфраструктуру на Бали используют как базы для киберпреступлений против жертв за рубежом, сообщили участники выездного заседания рабочей группы... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:24+0300

2026-11-26T15:24+0300

2026-11-26T15:24+0300

мошенничество

финансы

бали

индия

малайзия

мошенники

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ДЖАКАРТА, 26 ноя — ПРАЙМ. Виллы и местную инфраструктуру на Бали используют как базы для киберпреступлений против жертв за рубежом, сообщили участники выездного заседания рабочей группы парламента острова по кибербезопасности. "На Бали парламент обратил внимание на использование вилл и местной инфраструктуры в качестве баз киберпреступлений, направленных против жертв за рубежом", - говорится в сообщении агентства ANTARA по итогам заседания. Проблему обсудили в четверг в Денпасаре на встрече представителей парламента с властями острова. Руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта о кибербезопасности и киберустойчивости Сукамта перечислил несколько выявленных на Бали случаев. В частности, он напомнил о задержании 103 иностранцев на вилле в округе Табанан в июне 2024 года, а также о вынесенных в феврале 2026 года приговорах 35 гражданам Индии по делу об азартных играх в интернете. Кроме того, парламентарий упомянул дело об онлайн-займах с участием 17 граждан Малайзии и Сингапура в Далунге и дело об интернет-гемблинге с участием 21 гражданина Мьянмы, Вьетнама и Китая в Куте в октябре 2026 года. По оценке участников обсуждения, использование туристического острова как площадки для трансграничной киберпреступности требует совершенствования международного сотрудничества и взаимодействия ведомств. "Рабочей группе необходимы предложения по вопросам правоприменения в разных юрисдикциях, международного сотрудничества, межведомственной координации", - заявил Сукамта.

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финансы, бали, индия, малайзия, мошенники